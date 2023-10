Sau đối thoại với các đơn vị, BHXH Hải Phòng thu được 119 tỷ đồng tiền bảo hiểm

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng, mới đây, cơ quan này tổ chức đối thoại, làm việc với gần 50 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), tuyên truyền và yêu cầu thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngày 19/9, sự kiện tương tự cũng đã được BHXH TP Hải Phòng tổ chức với hơn 100 đơn vị SDLĐ. Tại BHXH các quận, huyện trên địa bàn, các cuộc đối thoại với đơn vị SDLĐ cũng tích cực được tổ chức.

Lãnh đạo BHXH TP Hải Phòng đối thoại với các đơn vị sử dụng lao động.

Ông Mạc Thanh Giang - Phó Giám đốc BHXH TP Hải Phòng cho biết, việc tổ chức đối thoại với các đơn vị SDLĐ là biện pháp được chỉ đạo tăng cường thực hiện từ đầu năm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra rất cụ thể trong kịch bản thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong các tháng cuối năm.

Cụ thể, tính đến 31/8/2023, cơ quan BHXH đã tổ chức được 49 hội nghị làm việc với đơn vị SDLĐ chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đồng thời, gửi giấy mời tới 1.280 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng là 214 tỷ đồng.

“Kết quả, đã có 583/1.280 đơn vị SDLĐ tham gia hội nghị, 903 đơn vị đóng tiền chậm đóng theo cam kết; tổng số tiền đã thu được sau hội nghị làm việc là 119 tỷ đồng”, ông Giang cho biết.

Lãnh đạo BHXH TP Hải Phòng cũng nhấn mạnh, đây là một trong những giải pháp góp phần tích cực vào kết quả thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua.

Đại diện các đơn vị sử dụng lao động trao đổi với lãnh đạo BHXH TP Hải Phòng

Theo đó, tính đến hết tháng 8/2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn là 491.920 người, đạt tỷ lệ 47,58% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 465.594 người đạt 93,02% so với kế hoạch BHXH Việt Nam, tăng 4.274 người so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHXH tự nguyện là 26.326 người, đạt 79,29% kế hoạch giao, tăng 2.165 người so với cùng kỳ năm trước.

Số người tham gia BHYT đạt trên 1,92 triệu người, đạt 98,64% kế hoạch BHXH giao, tăng 30.103 người so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ lệ 92,73% dân số.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 62,75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 1.395.109 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chậm đóng chiếm 5,97% kế hoạch thu, giảm 0,63% kế hoạch so với cùng kỳ năm 2022 (6,6%).

“Trong các tháng cuối năm, BHXH TP Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trong đó, chú trọng tổ chức Hội nghị đôn đốc đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố”, ông Mạc Thanh Giang - Phó Giám đốc BHXH TP Hải Phòng nhấn mạnh.