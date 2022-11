Sau 12 năm đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2010 giờ ra sao

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tìm ra người đội vương miện là Đặng Thị Ngọc Hân. Hai á hậu là Hoàng My và Thùy Trang.

Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 thời điểm khi đang là sinh viên khoa thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Thế nhưng, ít ai biết, Ngọc Hân từng là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng đạt nhiều giải thưởng: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa sinh viên 2005, Miss THPT Trần Nhân Tông…

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2010

Sau khi đăng quang, Ngọc Hân không chọn con đường dấn thân vào showbiz mà chăm chỉ, lặng lẽ với các công tác từ thiện, xã hội. Người đẹp liên tục xuất hiện và là đại sứ hình ảnh cho những chương trình giao lưu, tặng quà cho những người khuyết tật, và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng các chuyến từ thiện đến những vùng miền xa xôi của Tổ quốc.

Ngọc Hân từng cho biết: "Suốt những năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ: những chuyến đi công tác xã hội, những trải nghiệm trong cuộc sống, được gặp gỡ với nhiều người hơn để mở rộng quan hệ, có thêm nhiều vốn sống. Những điều mà tôi nghĩ nếu không phải là một Hoa hậu hay một vị trí, danh hiệu nào đó tương đương như thế mang đến thì một cô gái trẻ như tôi sẽ khó có thể tiếp cận được".

Khi hết nhiệm kỳ, Ngọc Hân quyết định theo đuổi con đường thiết kế áo dài và trình làng nhiều bộ sưu tập được giới mộ điệu khen ngợi. Hình ảnh của cô cũng gắn với tà áo truyền thống - lúc nào cũng toát lên vẻ nữ tính và dịu dàng.

Người đẹp chia sẻ, "Ngay từ khi chưa đi học, tôi đã rất thích vẽ. Sau này, khi lớn hơn chút, tôi không biết có nghề thiết kế thời trang nên ước mơ là được trở thành một cô thợ may để may những bộ quần áo mình vẽ ra, mình yêu thích. Đó cũng là lý do tôi thi vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp để thỏa mãn niềm đam mê của mình". Bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng phát triển sự nghiệp MC với tài ăn nói duyên dáng, khéo léo của mình và được mời đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình lớn.

Hoa hậu Ngọc Hân

Về đời tư, tháng 6/2019, Ngọc Hân gây bất ngờ khi cho biết đã làm lễ dạm ngõ với bạn trai đang làm việc tại Bộ Ngoại giao và kém cô 1 tuổi. Cả hai lên kế hoạch kết hôn vào năm 2020 tuy nhiên đã phải tạm hoãn vì dịch COVID-19 bùng phát.

Ngọc Hân cho biết, bạn trai cô là người thông minh, hài hước và dí dỏm. Về tình yêu, cô tâm sự: "Tôi cho rằng, hai người phải có sự đồng cảm, công việc và tài năng thậm chí phải ngang nhau để làm sao có thể nhận được sự tôn trọng từ đối phương, người này nhận sự tôn trọng của người kia và ngược lại.

Tôi luôn nghĩ rằng, có tôn trọng thì mối quan hệ mới bền vững. Người ta hay nói 'nồi nào úp vung nấy', tìm người bạn bè bình thường hay bạn đời phải tương xứng thì mới lâu dài được. Người ta có thể có tài năng về vấn đề này nhưng mình lại có tài năng về vấn đề khác, hai người cùng nhìn vào đó để ngưỡng mộ nhau và biết trân trọng nhau hơn, như vậy mới có tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài mà các cụ vẫn nói đó là 'bạn đời".

Với sự nghiệp nhà thiết kế áo dài ngày càng thăng hoa cùng đời sống tình cảm hạnh phúc, Ngọc Hân đang có một cuộc sống viên mãn và luôn là tấm gương cho các đàn em đi sau học hỏi, noi theo.

Ngọc Hân và Phú Đạt trong lễ ăn hỏi

Sáng 27/11, Ngọc Hân và Phú Đạt đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở Hà Nội theo phong cách truyền thống đặc biệt. Toàn bộ phần trang trí được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Các họa tiết từ mây tre đan ở cổng chào, ghế ngồi… cũng được cô dâu chọn lựa tỉ mỉ để trang trí cho không gian ăn hỏi vừa mang nét truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại.

Và cặp đôi cũng đang cùng nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây. Ngọc Hân chia sẻ thêm: "Trong nhiều năm qua, mình đi ăn cưới cũng kha khá rồi nhỉ, giờ là lúc 'tới công chiện' rồi và thật vui khi Hân nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, những người luôn yêu thương, và dõi theo Hân. Và như một lời thông báo chính thức, Hân sẽ tổ chức đám hỏi vào cuối tuần này tại nhà riêng ở Hà Nội và một đám cưới với rất nhiều ý tưởng được ấp ủ sẽ diễn vào đầu tháng 12 năm nay".

Á hậu Hoàng My

Á hậu Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên trường đại học RMIT TP.HCM. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc kiêu sa, kỹ năng biểu diễn hút mắt.

Á hậu Hoàng My

Sau khi đăng quang một thời gian, Hoàng My được đề cử trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương năm 2011 tại Hàn Quốc vào tháng 6/2011. Tuy nhiên vì một vài lý do nên cuộc thi đã bị trì hoàn đến tháng 10. Do trùng với lịch thi tại trường, Hoàng My đã không thể góp mặt trong cuộc thi này.

Là á hậu nhưng Hoàng My dường như chẳng mấy mặn mà với showbiz, dành nhiều thời gian đi qua những vùng đất mới, những chân trời mới, thưởng thức dư vị cuộc sống và thu thập kiến thức để thực hiện khát vọng trở thành đạo diễn. Hoàng My đã giành được học bổng tại Học viện Điện ảnh New York.

Hoàng My từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim tài liệu "Giải mã trí tuệ Do Thái" và là thành viên ban giám khảo của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

Nhiều năm qua, cô đã rút lui khỏi showbiz và sang Israel chinh phục đam mê làm phim. Người đẹp từng chia sẻ: “Tôi muốn hướng đến cái gì đó cao hơn và sâu hơn. Như vậy mới làm cho tôi thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Khi tôi đi học, gặp được nhiều người khác nhau, mình sẽ thấy tâm hồn rất rộng lượng và không phán xét.

Ở Việt Nam có nhiều vấn đề mà trước khi đi, tôi thấy rất khó chịu và phán xét nó. Khi đi ra nước ngoài, tôi thấy họ còn có nhiều vấn đề hơn nhưng không muốn phán xét điều gì nữa”.

Á hậu Thùy Trang

Đặng Thùy Trang là Á hậu 2. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, phúc hậu và thân hình gợi cảm thuộc hàng top của Hoa hậu Việt Nam 2010 lúc bấy giờ. Thời điểm thi cô mới 19 tuổi và cao 1,72 m, số đo 3 vòng 89-63-92.

Á hậu Thùy Trang

Mặc dù sở hữu nhan sắc khả ái nhưng Thùy Trang lại không lựa chọn con đường bước vào showbiz mà quay trở lại công việc học tập tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

“Tôi luôn bị nhòm ngó, luôn sợ mình làm gì đó sai, rồi người ta sẽ bình phẩm. Nhưng cái mà tôi sợ nhất là làm ảnh hưởng đến người thân xung quanh mình. Điều đó gây áp lực tâm lý nặng nề đồng thời là nguyên nhân khiến tôi chọn bình lặng trong showbiz” – người đẹp chia sẻ về lý do không vào showbiz.

Thùy Trang bất ngờ tuyên bố lên xe hoa cùng một doanh nhân điển trai vào năm 2013. Cô và ông xã tổ chức hôn lễ tại một khách sạn lớn ở Hà Nội với sự góp mặt tham dự của nhiều người bạn thân từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Sau khi kết hôn, người đẹp Nam tiến theo đuổi kinh doanh. Đồng thời, cô cũng dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Sau 11 năm, Á hậu Thùy Trang vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ.