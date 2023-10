Sập tường trường học ở Hà Tĩnh do mưa lớn, 1 nữ sinh bị thương

(VTC News) -

Trưa 30/10, trả lời PV VTC News, ông Lê Văn Hợp - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một khoảng tường rào của nhà trường bị đổ sập đè lên chân nữ sinh lớp 12.

“Do đường ngập nước, ngoài những em học sinh được phụ huynh đón về thì toàn bộ học sinh còn lại phải ở lại trung tâm. Nhà trường đã liên hệ, thông báo với phụ huynh. Còn nữ sinh bị thương đang được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe và chữa trị vết thương", ông Hợp nói.

Nhiều học sinh bị mắc kẹt do mưa lớn. (Ảnh: CTV)

Trước đó, do mưa lớn, hơn 4.600 học sinh huyện Hương Khê đã phải nghỉ học.

Cũng trong sáng nay, nhiều tuyến đường, cầu ở huyện Hương Khê bị nước lũ nhấn chìm, nhà dân bị chia cắt cục bộ.

Tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), rạng sáng 30/10, phần Taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn bị sạt lở do mưa lớn, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường khiến các đoàn tàu bị ách tắc cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị ngập sâu. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, phía taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam bị trụt mái, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường và hở hàm ếch. Mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở, tràn xuống bồi lấp đường sắt.

Trước tình trạng sạt lở đường sắt, hai đầu tàu không thể di chuyển, ngành đường sắt đã tạm thời chuyển tải hành khách đi tàu SE1 và SE20 bằng ô tô giữa ga Yên Trung (Đức Thọ) và ga Hòa Duyệt (huyện Vũ Quang).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 270mm.