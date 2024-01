Sắp đưa đi hỏa thiêu, thi thể bị công an giữ khám nghiệm vì nghi ngờ án mạng

(VTC News) -

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong, nghi có dấu hiệu của tội phạm.

Người đàn ông tử vong với một vết thương ở ngực là T.V.T (SN 1982), trú khu phố 6, phường Hưng Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Khi vụ việc xảy ra, người thân trong gia đình không trình báo cơ quan chức năng mà tổ chức tang lễ và dự định mang đi hỏa táng khiến dư luận đồn đoán.

Trước đó, ngày 27/1, qua công tác nắm bắt tình hình tại địa bàn, Công an phường Hưng Long, TP Phan Thiết nhận được thông tin tại khu phố 6, phường Hưng Long đang tổ chức đám tang, nghi có dấu hiệu không bình thường. Điều bất thường là trên thi thể người đã mất có một vết thương ở ngực.

Sau khi vào cuộc xác minh ban đầu, Công an phường Hưng Long đã báo cáo lên cấp trên.

Ngay trong đêm 27/1, lực lượng chức năng gồm: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết, Công an phường Hưng Long và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình ông T. cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 26/1. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra người nhà đã không trình báo với cơ quan chức năng. Theo kế hoạch của gia đình, sáng nay 28/1, người nhà sẽ đưa thi thể ông T. đi hỏa thiêu.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.