Jun Vũ cổ vũ, liên tục hát theo loạt hit triệu lượt xem của Will

Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Will, Jun Vũ… vừa góp mặt trong một sự kiện khai trương. Không chỉ là khách mời, Will còn đảm nhận vai trò ca sĩ trình diễn gây chú ý cả một đoạn đường vì sự kiện diễn ra ngoài trời.

Mang đến 3 bản hit quen thuộc của minh là Em chưa 18, Tận cùng nỗi nhớ và Nơi ta chờ em, cựu thành viên nhóm 365 vừa hát vừa thể hiện vũ đạo điêu luyện cùng vũ đoàn.

Đứng bên dưới sân khấu, Jun Vũ – cô em gái thân thiết của nam ca sĩ cùng Linh Ka cổ vũ, liên tục hát theo để ủng hộ đàn anh của mình.

Jun Vũ và Linh Ka cổ vũ cho Will.

Cũng trong sự kiện này, Will và Linh Ka thu hút sự chú ý bởi cả hai đang vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, Will và Linh Ka ngồi cách xe nhau để tránh sự chú ý. Tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên từ giữa năm 2019 khi Will và Linh Ka lộ ảnh đi xem phim cùng nhau, check in cùng một địa điểm du lịch...

Năm 2019, Will ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Do em, do anh, do ai với màu sắc mới mẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng, nam ca sĩ muốn khẳng định hình ảnh và phong cách của mình sau một thời gian đi con đường quá an toàn nhưng cựu thành viên 365 chia sẻ, anh muốn thử sức xem mình có thể vượt qua giới hạn của bản thân không và đi xa đến đâu.

Will khuấy động không khí bằng màn trình diễn sôi động.

Sau 3 năm nhóm 365 tách ra solo, Will cho biết anh vượt qua nhiều khó khăn. "Tôi vượt qua nhiều khó khăn, khủng hoảng ngay từ những ngày đầu bước ra hoạt động solo, nhất là về tài chính.

Tuy nhiên, cuộc sống của tôi hiện tại không nói là dư giả nhưng nói nghèo là nói dối, chính xác là đủ ăn đủ sống, đủ chu cấp cho gia đình chứ không khó khăn như thời điểm 3 năm trước.

Thời gian gần đây tôi có kinh doanh, nhưng chưa sinh lãi nhiều, đôi khi đi diễn trong người tôi chỉ có 2 - 3 triệu đồng bởi tôi làm ra bao nhiêu là đẩy sang cho kinh doanh hết" - Will chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Ngoài vai trò ca sĩ, Will cũng được biết đến là một MC hoạt ngôn, có lỗi dẫn hài hước và duyên dáng trong nhiều chương trình.