Hiệp Gà nhập viện do lạm dụng rượu bia

Ngày 21/4, trên trang cá nhân, Hiệp Gà chia sẻ hình ảnh nằm viện. Anh tâm sự: "Một tuần tệ hại nhất đã qua. Cảm ơn bác sĩ và gia đình".

Phía dưới bài đăng, bạn bè bày tỏ sự ngạc nhiên khi không hề hay biết về thông tin nghệ sĩ hài nằm viện. Bên cạnh đó, nhiều người gửi lời hỏi thăm, động viên Hiệp Gà sớm khỏi bệnh.

Hiệp Gà đăng ảnh, tiết lộ đã nằm viện được gần một tuần.

Chia sẻ về nguyên nhân nhập viện, Hiệp Gà cho biết anh được đưa đi cấp cứu do bất ngờ bất tỉnh, chân tay có dấu hiệu co rút. "Do có thời gian dài lạm dụng rượu bia nên hiện nay tôi bị suy kiệt sức khỏe. Bác sĩ còn cho biết tôi bắt đầu có dấu hiệu của bệnh gan", nghệ sĩ hài tiết lộ.

Anh tiếp tục cho biết: "Sau 4-5 ngày nằm viện, sức khỏe của tôi hiện đã khá hơn. Tuy vẫn khá mệt và người hơi run, nhưng đã có thể nói chuyện cùng bạn bè". "Tôi vốn định giấu mọi người việc nằm viện, nhưng sau đó quyết định đăng lên để anh em, bạn bè vào nói chuyện cho đỡ buồn", Hiệp Gà nói.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ guitar Thanh Tình - bạn của Hiệp Gà - cũng chia sẻ một số hình ảnh khi tới thăm nam nghệ sĩ. Trong ảnh, Hiệp Gà vẫn mặc áo bệnh nhân, tay còn vết cắm ống truyền.

"Tôi sẽ không uống rượu nữa vì nhận ra sức khỏe rất quan trọng. Tôi còn phải chăm sóc gia đình, con trai, nên không thể chìm đắm trong bia rượu mãi", Hiệp Gà chia sẻ.

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, sinh năm 1977. Anh được khán giả biết tới nhờ các vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười, hay Gặp nhau cuối năm - Táo quân.

Nghệ sĩ 7X hiện duy trì cuộc sống độc thân sau ba lần ly hôn. Anh có lần cho biết bản thân không có ý định tái hôn thêm bất cứ lần nào nữa. Hiệp Gà đang sống với hai con (một trai và một gái). Con trai anh mới hơn 3 tuổi, được bà nội chăm sóc.