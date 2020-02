Giọng ca chính của nhóm nhóm T-ara làm giám khảo gameshow tại Việt Nam

Hyomin sinh năm 1989 và nổi tiếng với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ T-ara. Bên cạnh việc sở hữu những bản hit đình đám cùng nhóm, Hyomin cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc nổi tiếng như: Make up, Nice body, Over come, Fake it… Ngoài ca hát, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang.

Hyomin từng tổ chức fan meeting ở Hà Nội và TP.HCM vào tháng 7/2019.

Ngoài HyoMin, giám khảo chương trình còn có ca sĩ - diễn viên Yook SungJae, Chuyên gia trang điểm: Kim HyeJung...

Nữ nghệ sĩ Hyomin.

Tôi là ai? là chương trình truyền hình thực tế về nghệ thuật làm đẹp với hình thức một cuộc thi dành cho tất cả các bạn nữ trên lãnh thổ Việt Nam. Cuộc thi nhằm tìm ra những người xuất sắc nhất về lĩnh vực trang điểm, thời trang, chăm sóc sắc đẹp.

Ê-kíp sản xuất chương trình "Tôi là ai?"

Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng gồm: Tuyển chọn, Cạnh tranh và Makerting ngôi sao. Thí sinh giành giải nhất sẽ nhận được phần thưởng có giá trị 1 tỷ đồng cùng hợp đồng mẫu độc quyền của nhà tài trợ.

Chương trình Tôi là ai? sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Hà Nội bắt đầu từ tháng 5/2020.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.