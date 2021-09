Sao Việt hủy hôn phút 89: Midu vỡ mộng vì kẻ thứ 3, kể ra 5 lý do chưa lấy chồng

Phan Thành bị lộ chuyện có người thứ ba, Midu hủy hôn ngay và luôn!

Chuyện tình của Midu và thiếu gia Phan Thành từng khiến cả showbiz xôn xao, đặc biệt khi nhà nam vướng vào drama bắt cá 2 tay với cô hot girl Cà Mau. Cụ thể, loạt tin nhắn “thả thính” giữa Phan Thành và Thúy Vy bị lộ. Qua đó cho thấy chàng thiếu gia Sài thành đã chuyển khoản cho hot girl 1998 một số tiền lớn và hứa hẹn sẽ chu cấp cho người đẹp mỗi tháng.

Midu - Phan Thành và hot girl Thúy Vy từng khiến showbiz xôn xao một thời.

Sau ồn ào, Midu và Phan Thành đường ai nấy đi. Thậm chí có thông tin cả hai đã bí mật đính hôn vào cuối năm 2014, tuy nhiên sau cùng hôn lễ đã không diễn ra.

Hiện tại, Phan Thành đã kết hôn với Primmy Trương và đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Midu vẫn độc thân và dành nhiều thời gian phát triển sự nghiệp riêng. Mới đây, cô chia sẻ 5 lý do “dùng thanh xuân để kiếm tiền mua nhà đất chứ không kiếm chồng". Midu thoải mái bày tỏ quan điểm về cuộc sống độc thân nhưng cho biết sẽ kết hôn nếu gặp đúng người.

Phan Thành đang hạnh phúc bên Primmy Trương.

Midu độc thân, giàu có và vẫn chưa vội lấy chồng.

Nam diễn viên Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 và Âu Hà My

Chuyện nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My bất ngờ chia tay chồng từng gây xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng. Tuy nhiên, ít ai biết được trước khi kết hôn với Trọng Hưng, Hà My từng hủy hôn với nam diễn viên Hà Duy của Đội Đặc Nhiệm Nhà C21.

Âu Hà My và Trọng Hưng thời còn mặn nồng.

Trước đó, cô hẹn hò với Hà Duy nhưng cũng không đến được cái kết đẹp.

Được biết, cả 2 có thời gian dài hẹn hò, thậm chí Hà Duy và Âu Hà My còn chuẩn bị váy cưới cho ngày trọng đại. Nhưng, khi ngày vui cận kề thì cả 2 thông báo hủy hôn lễ và không tiết lộ lý do cụ thể. Sau đó ít năm, Âu Hà My lên xe hoa với Trọng Hưng, còn Hà Duy dành nhiều thời gian tập trung cho sự nghiệp.

Hiện tại, diễn viên Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 đã trở thành cơ trưởng của 1 hãng hàng không, anh vẫn độc thân vui tính ở tuổi ngoài 30.