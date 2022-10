Anh viết: "Hello các cô chú, con tên là Polo Huỳnh, con của ba Đàm Vĩnh Hưng. Con thích khủng long, biết đếm và biết nói tuy nhiên vì bố đỡ đầu cho con là ba Tin nên con nói chuyện lớ lớ giống Việt kiều. Con thích cười nhưng không thích bị chụp hình nhiều nên khi nào ai chụp hình con cũng không cười đâu nha. Con thích xe nữa và con có khoảng 200 đôi giày nhưng hơn một nửa đã hết vừa. Con có thể hát theo bài 'Hello' của ba Hưng 'he zô zô'. Chào các cô chú, rất vui quen biết nhau. Con đi uống sữa đây".