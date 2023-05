Sao Việt 13/5: Hồng Nhung trẻ trung với tóc hai bên, Mr Đàm tới thăm NS Mạc Can

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tuấn Du và bạn bè tới thăm nghệ sĩ Mạc Can. Anh tiết lộ đã chuyển riêng cho NS Mạc Can 30 triệu đồng. "Đây là tấm lòng của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy yêu quý anh Mạc Can, lấy chiếc túi kỷ niệm Hưng tặng đem bán lại và Hưng mua với giá 20 triệu. Khi tới giao anh Mạc Can lại chơi trò tự đấu giá để nâng chiếc túi lên 30 triệu Hưng ok luôn. Anh vẫn duyên dáng làm cả nhóm cười banh nhà. Không ai nghĩ một ông ngoại như anh lại có thể nói những câu siêu duyên và hú hồn như thế", Mr.Đàm viết.