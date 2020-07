Thợ săn ảnh bắt gặp Brad Pitt ghé nhà Angelina Jolie

Theo Daily Mail, Brad Pitt bị bắt gặp rời khỏi nhà của Angelina Jolie ở Los Angeles (Mỹ). Trong ảnh, tài tử Once Upon a Time in Hollywood lái môtô rời khỏi căn biệt thự 25 triệu USD của Jolie.

Một nguồn tin chia sẻ với ET: “Brad và Angelina đã đấu tranh một thời gian dài để có thể giải quyết được chuyện cùng nhau nuôi dạy con cái. Cả hai không có kế hoạch làm lành hay liên lạc với nhau. Sợi dây liên kết duy nhất là chăm lo cho tương lai các con”.

Brad Pitt bị bắt gặp rời khỏi nhà Angelina Jolie trên xe phân khối lớn.

Người này cũng giải thích không có cơ hội nào cho sự quay lại giữa cặp sao Mr. & Mrs. Smith. Và đây cũng không phải lần đầu tiên Brad Pitt đến nhà Angelina Jolie để thăm các con.

“Họ chọn sống gần nhau để có thể qua lại thăm bọn trẻ. Mối quan hệ giữa Brad với Angelina đã cải thiện nhiều hơn lúc trước, nhưng chắc chắn không có chuyện hàn gắn và quay lại với nhau. Điều họ quan tâm lúc này là con cái khỏe mạnh, hạnh phúc, và lớn lên trong sự chăm sóc đầy đủ của cả cha lẫn mẹ. Phải mất rất lâu họ mới có thể kết nối lại với nhau để cùng chăm lo cho mấy đứa nhỏ”, nguồn tin nói thêm.

Brad Pitt và Angelina Jolie thời còn mặn nồng.

Brad Pitt và Angelina Jolie đường ai nấy đi từ năm 2016 sau khi minh tinh tố chồng cũ bạo hành Maddox trên một chuyến bay. Cặp sao có với nhau 6 người con là Maddox, Pax, Shiloh, Vivienne, Knox và Zahara.

Thời gian gần đây, mối quan hệ của họ có nhiều cải thiện. Brad Pitt còn muốn vợ cũ Angelina Jolie đến tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 14 của Shiloh vào hôm 27/5 tới tại biệt thự của nam diễn viên.