Oscar 2020: 'Joker' dẫn đầu, 'Ký sinh trùng' là phim Hàn Quốc làm nên lịch sử với 6 đề cử

Sáng 13/1 (giờ Mỹ), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ AMPAS công bố danh sách các đề cử của những hạng mục giải thưởng Oscar 2020. Joker dẫn đầu với 11 đề cử còn Ký sinh trùng - Parasite, bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc gây tiếng vang trong năm qua được đề cử đến 6 hạng mục.

Cụ thể, Ký sinh trùng được đề cử cho các hạng mục là Phim truyện xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Với thành tích ban đầu này, Ký sinh trùng lần đầu tiên giúp điện ảnh Hàn quốc có phim lọt vào vòng bình chọn cuối cùng của Oscar.

Ký sinh trùng là phim điện ảnh của Hàn Quốc ra mắt năm 2019, tạo được tiếng vang trong nước lẫn quốc tế. Phim do đạo diễn Bong Joon Ho thực hiện với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Sik và Park So Dam.

Trước khi lập cú đúp đề cử tại Oscar 2020, Ký sinh trùng đoạt giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019. Đây cũng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng ở giải thưởng này.

Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật ảnh Mỹ - Academy of Motion Picture Arts and Sciences (viết tắt là AMPAS) được trao cho các nghệ sĩ, tác phẩm điện ảnh, kịch bản... để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm. Đây là giải thưởng danh giá và thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn giới nghệ thuật trên thế giới.

Lễ trao giải Oscar 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9/2 (theo giờ Mỹ) tại Nhà hát Dolby, Hollywood.

Danh sách đề cử Oscar 2020:

Nam diễn viên chính xuất sắc

Antonio Banderas - phim Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - phim Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - phim Marriage Story

Joaquin Phoenix - phim Joker

Jonathan Pryce - phim The Two Popes

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Tom Hanks - phim A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - phim The Two Popes

Al Pacino - phim The Irishman

Joe Pesci - phim The Irishman

Brad Pitt - phim Once Upon a Time in Hollywood

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Cynthia Erivo - phim Harriet

Scarlett Johansson - phim Marriage Story

Saoirse Ronan - phim Little Women

Charlize Theron - phim Bombshell

Renee Zellweger - phim Judy

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Kathy Bates - phim Richard Jewell

Laura Dern - phim Marriage Story

Scarlett Johannson - phim Jojo Rabbit

Florence Pugh - phim Little Women

Margot Robbie - phim Bombshell

Phim hoạt hình xuất sắc

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

The Missing Link

Toy Story 4

Quay phim xuất sắc

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood - Robert Richardson

Thiết kế phục trang xuất sắc

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Đạo diễn xuất sắc

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite

Phim tài liệu xuất sắc

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Dựng phim xuất sắc

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Phim nước ngoài xuất sắc

Corpus Christi (Ba Lan)

Honeyland (Bắc Macedonia)

Les Miserables (Pháp)

Pain and Glory (Tây Ban Nha)

Parasite (Hàn Quốc)

Trang điểm và tạo mẫu tóc

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Nhạc nền xuất sắc

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Ca khúc chủ đề xuất sắc

I Can’t Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4

(I’m Gonna) Love Me Again - Rocketman

I’m Standing with You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet

Phim truyện xuất sắc

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Thiết kế sản xuất xuất sắc

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Phim ngắn xuất sắc

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Dàn dựng âm thanh xuất sắc

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Hòa âm xuất sắc

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Avengers: Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Kịch bản gốc xuất sắc

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite