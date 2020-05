Jennifer Aniston đau lòng vì Brad Pitt thêm một lần nữa?

Mối quan hệ giữa Jennifer Aniston và Brad Pitt được cải thiện kể từ lễ trao giải Screen Actors Guild vào đầu năm. Hình ảnh sao nam Once Upon A Time In Hollywood nắm tay vợ cũ trong hậu trường khiến người hâm mộ cho rằng mối quan hệ của bộ đôi đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Ngày 21/5, Mirror đưa tin Jennifer Aniston cảm thấy thất vọng trước sự thiếu quyết đoán của Pitt. Cụ thể, nam diễn viên vừa có những hành động lãng mạn với sao nữ Friends, đồng thời lại thân mật với Alia Shawkat. “Điều này khiến Jennifer Aniston cảm thấy khó chịu”, trang này bình luận.

Khoảnh khắc thân mật của Jennifer Aniston và Brad Pitt tại lễ trao giải SAG.

Còn trang Heatworld cho rằng Aniston cần được làm rõ vị trí của mình trong tim Brad Pitt. Diễn viên Cake nhắc nhở chồng cũ “hãy để đầu óc thư giãn” và “đừng quá thiếu quyết đoán” về những ý định của anh về mối quan hệ với cô.

Nguồn tin thân cận cho biết có những ngày sao Fight Club liên tục quan tâm đến Jennifer Aniston. Nhưng anh lại biến mất trong những ngày tiếp theo. “Cô ấy đã không còn đủ kiên nhẫn với Brad. Anh ấy yếu đuối và thiếu quyết đoán”, người này bày tỏ.

Một nguồn tin khác chia sẻ với trang này rằng: “Bất cứ ai hỏi Brad về mối quan hệ với Alia, anh ấy đều khẳng định họ chỉ là bạn bè. Nhưng Alia liên tục xuất hiện ở chỗ Brad và họ đi chơi suốt cùng nhau”.

Brad Pitt và Jennifer Aniston thời son trẻ.

Sau đó Brad Pitt vẫn liên lạc với Jennifer Aniston và cư xử như chưa từng có gì xảy ra giữa anh và Alia Shawkat. “Anh ấy có những hành động như tán tỉnh Jennifer. Brad còn nói rằng mong chờ được gặp cô ấy khi dịch bệnh kết thúc. Jennifer cảm thấy đau lòng và thất vọng vì Brad, một lần nữa”, nguồn tin chia sẻ.

Ngày 29/7/2000, đám cưới xa hoa của Jennifer Aniston và Brad Pitt tổ chức tại biệt thự rộng hơn 2.000 m2 ở Mailibu, Mỹ. Tài tử thề nguyện sẽ không bao giờ rời xa vợ, còn Aniston thì hứa sẽ luôn làm món sữa chuối yêu thích của anh. Nhưng lời hứa mãi mãi bên vợ của nam diễn viên Troy chỉ có giá trị 5 năm.

Cặp sao hot nhất Hollywood lúc bấy giờ ly hôn vào năm 2005, ngay sau khi Brad Pitt tham gia bộ phim Mr. & Mrs. Smith và gặp Angelina Jolie ở đó.