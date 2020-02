Điện ảnh Trung Quốc đóng cửa 70.000 phòng chiếu, thất thu 9 tỷ NDT

Ngày 4/2, trang QQ đưa tin bộ phim Kiều mạch phong trường do Hoàng Cảnh Du, Mã Tư Thuần, Chung Sở Hy dự kiến khởi chiếu vào đúng dịp Valentine 14/2 phải đưa ra thông báo hoãn chiếu.

Tương tự, các tác phẩm khác như The Enigma of Arrival (Bí mật khi tới) của Lý Hiện, Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại của Robert Downey Jr., Jojo Rabbit, Little Women, 1917... dự kiến ra mắt vào dịp Lễ Tình Nhân đều rút khỏi rạp chiếu.

Sau mùa phim Tết, đến lượt các phim chiếu vào dịp Valentine không ra rạp.

Hiện tại, các rạp chiếu ở Trung Quốc chỉ có những tác phẩm có suất chiếu trước ngày 23/1. Tuy nhiên, tình hình phòng vé cũng không khả quan.

Theo trang dữ liệu Endata, ngày 4/2, tổng doanh thu phòng vé của Trung Quốc chỉ đạt 337.000 NDT (48.000 USD/ngày). Bộ phim chiếm 52% tổng số ghế là Ip Man 4.

Tuy nhiên phim này cũng chỉ thu về khoảng 25.000 USD, tổng doanh thu của phim sau 47 ngày công chiếu là 118 triệu NDT, trong khi đó, phần 3 của phim thu về tới hơn 1 tỷ NDT. Như vậy, dù có là phim bom tấn hay võ thuật ra mắt vào thời điểm này cũng sẽ thất thu.

Theo QQ, căn cứ vào tình hình các rạp chiếu khoảng 3 năm trở lại đây, trong năm 2020, điện ảnh Trung Quốc bị thiệt hại 9,1 tỷ NDT. Hiện nay, hơn 70.000 phòng chiếu trên khắp đất nước này phải đóng cửa do lệnh cấm của Cục điện ảnh.

Điện ảnh Trung Quốc thiệt hại hơn một tỷ USD chỉ trong tháng 2 và hậu quả sẽ còn lớn hơn.

Không chỉ các tác phẩm điện ảnh, làng giải trí Hoa ngữ đang đóng băng khi show truyền hình hầu hết ngừng quay.

Các chương trình hot như Happy Camp, Vương bài đối vương bài, Lãng du ký, Thanh xuân có bạn đều có sự tham gia của khách mời vì vậy không được tổ chức để tránh lây lan dịch bệnh. Với các chương trình vẫn muốn thực hiện phải cam kết ghi hình mà không có khách mời.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.