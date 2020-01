Billie Eilish thắng lớn tại lễ trao giải Grammy 2020

Lễ trao giải âm nhạc Grammy 2020 vừa diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào sáng 27/1. Nữ ca sĩ Billie Eilish là cái tên nổi bật trong lễ trao giải lần này. Cô nhận được 6 đề cử và giành được 4 giải thưởng quan trọng gồm: Ca khúc của năm với hit Bad Guy, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm với When We All Fall Asleep, Where Do We Go? và giải Ghi âm của năm.

Billie sinh năm 2001 tại Mỹ. Bố mẹ cô là diễn viên. Cô viết ca khúc đầu tiên từ năm 4 tuổi. Billie Eilish được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc đau khổ" vì các sáng tác của cô mang màu sắc u tối.

Billie Eilish nhận được 4 giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Grammy 2020.

Bên canh Billie Eilish, Grammy 2020 còn vinh danh rất nhiều các nghệ sĩ có nhiều thành công trong năm qua. Nipsey Hussle được trao giải Màn rap hát hay nhất với ca khúc Higher, hát cùng DJ Khaled và John Legend.

Rapper Mỹ Tyler, the Creator thắng giải Album rap hay nhất với Igor. Lizzo giành giải Màn trình diễn Pop xuất sắc nhất với ca khúc Truth Hurts và Phần trình diễn R&B truyền thống với ca khúc Jerome.

Giải Album nhạc Dance/ nhạc điện tử xuất sắc nhất thuộc về The Chemical Brothers. Tanya Tucker giành giải Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất với While I'm Livin. 21 Savage giành giải ca khúc Rap xuất sắc nhất với A Lot.

Beyonce đoạt giải Phim âm nhạc hay nhất với Homecoming. Bà Michelle Obama đoạt giải Sách nói hay nhất cho phần đọc cuốn sách Becoming.

Lil Nas X thắng hai giải Cặp/nhóm diễn Pop hay nhất và MV hay nhất với ca khúc Old Town Road. Gary Clark Jr. thắng ba giải gồm Album Contemporary Blues, Ca khúc Rock hay nhất và Màn trình diễn Rock hay nhất.

Nữ ca sĩ Lizzo hạnh phúc khi lên nhận giải.

Ngoài việc vinh danh các nghệ sĩ, lễ trao giải Grammy 2020 còn có những phần trình diễn xuất sắc. Nữ ca sĩ Demi Lovato khiến nhiều người xúc động khi thể hiện ca khúc Anyone, với nội dung về các sai lầm trong quá khứ của cô.

Ban nhạc rock huyền thoại của My Aerosmith thể hiện các bản hit như: Living on the Edge, Walk This Way...Nữ ca sĩ trẻ Ariana Grande thể hiện bản hit 7 Rings...

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS lần đầu biểu diễn tại Grammy. Họcùng rapper Mỹ Lil Nas X biểu diễn bản hit Old Town Road.

Ca sĩ Usher biểu diễn cùng tay trống nữ Sheila E các tiết mục đểtri ân huyền thoại Prince - người qua đời năm 2016 vì ngộ độc thuốc ngủ.

Phần trình diễn gây xúc động của Demi Lovato.

Đảm nhận vai trò người dẫn chương trình của Lễ trao giải Grammy 2020 là nữ ca sĩ Alicia Keys. Ngay khi bước ra sân khấu, nữ ca sĩ đã dành những lời tôn vinh cho cầu thủ Kobe Bryant - người vừa qua đời sáng 27/1. "Los Angeles, nước Mỹ và toàn thế giới mất một người hùng" - Alicia nói. Sau đó, cô hát ca khúc It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday cùng nhóm Boyz II Men.