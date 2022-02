Sao nhí Muối Dubai ‘cưng xỉu” khi hóa thân thành 'Hoàng tử Mông Cổ'

(VTC News) -

Đúng dịp Lễ tình nhân (14/2/2022), Quán quân Super Idol Kid mùa 1 – bé Bùi Nguyên Gia Bảo (Muối Dubai, 7 tuổi) trình làng bộ ảnh đốn tim cư dân mạng trong concept “đại bàng Mông Cổ” với lối sống du mục.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh này, Muối Dubai cho hay: “Con may mắn từng được VTV chọn mặt gửi vàng, tham gia diễn xuất trong phim “Việt Nam – Anh hùng của tôi” thuộc dự án BEAST OF ASIAN - series 5 phim ngắn của Đài truyền hình EBS Hàn Quốc hợp tác với 4 nước Châu Á: Ấn Độ, Mông Cổ, Bhutan, Việt Nam.

Con rất thích lối sống du mục của người Mông Cổ, đặc biệt là nghề truyền thống nuôi đại bàng đi săn của người Kzakh cũng như trang phục ấn tượng của người dân nơi đây. Nhân dịp Hà Nội rét ngọt, con quyết định thực hiện bộ ảnh trên cho hợp thời tiết. Và tình cờ bộ ảnh được hoàn thiện đúng dịp Valentine. Với con không chỉ Valentine mà 365 ngày đều là ngày mọi người nên yêu thương nhau”.

Được biết Muối Dubai đã rủ em trai mình là bé Vũ Bùi Tuệ Đăng (Lavie, 3 tuổi) – một siêu mẫu nhí, gương mặt khá quen thuộc với các nhãn hàng – cùng thực hiện ý tưởng này. Bé Lave mới 3 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao vượt trội – 1 mét. Cậu bé thu hút mọi ánh nhìn với biểu cảm vô cùng đáng yêu, hài hước và tác phong làm việc chuyên nghiệp như người lớn.

Các bức ảnh cho thấy hai anh em luôn rạng rỡ, tinh nghịch, hồn nhiên đúng với lứa tuổi nhưng vẫn thể hiện được tình huynh đệ ngọt ngào đến tan chảy. Ngay khi bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự thích thú đến phát cuồng với hai nhóc tì này.

Xin mời quý độc giả cùng ngắm Muối Dubai và bé Lavie hóa thân thành những cậu bé Mông Cổ cực đáng yêu qua chùm ảnh sau: