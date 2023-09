Sáng kiến của Bayer giúp nâng cao chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt

(VTC News) -

Đây là sáng kiến được triển khai thí điểm lần đầu ở Thái Lan từ tháng 9/2022, đã và đang tiếp tục được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia khác trong khu vực Châu Á. Tại Việt Nam, sáng kiến được ra mắt với tên gọi “Science for Her” (tạm dịch: Khoa học vì phụ nữ).

Việc phụ nữ có thể được lựa chọn sinh bao nhiêu con cũng như thời điểm có con là trọng tâm trong quá trình trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững, hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, theo Viện Guttmacher, gần 132 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở châu Á chưa được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tránh thai hiện đại. Họ chưa sẵn sàng làm mẹ nhưng lại không thực hiện các biện pháp tránh thai hoặc vẫn còn sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống kém hiệu quả.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ, Bayer đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hỗ trợ được 100 triệu phụ nữ ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận các thông tin và kiến thức về hoạch hóa gia đình.

Chiến dịch “Bayer for Her" không chỉ là một chiến dịch nâng cao nhận thức mà là lời kêu gọi mọi phụ nữ ở Châu Á hãy tự tin chia sẻ về các vấn đề sức khỏe đang phải đối mặt, với hashtag #ConversationsofCare.

Lấy khoa học làm cốt lõi, sáng kiến “Science for Her” triển khai tại Việt Nam kết hợp chuyên môn và thế mạnh của hai nhánh Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Bayer để giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của phụ nữ trong mọi giai đoạn cuộc đời.

Sáng kiến bao gồm nhiều hoạt động hướng đến nâng cao nhận thức, giúp phụ nữ chủ động hiểu - quản lý - hành động cho các vấn đề sức khỏe trong cuộc sống hiện đại, từ việc sử dụng biện pháp tránh thai, bệnh lạc nội mạc tử cung, đau bụng kinh hay cường kinh đến dinh dưỡng thai kỳ, bổ sung vitamin và chăm sóc các vấn đề về da.

Bên cạnh đó, chiến dịch “Science for Her” cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăm khám sức khỏe thường xuyên, cũng như những quan tâm, hỗ trợ về mặt tâm lý cho phụ nữ, đặc biệt là trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc giai đoạn thai sản.

Hướng đến mục tiêu trên, Bayer Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng hai bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu trong nước là bệnh viện Phụ sản Trung ương và bệnh viện Hùng Vương, cùng các đối tác cam kết phối hợp, tận dụng nguồn lực và phát huy thế mạnh của mình trong việc triển khai các chương trình cập nhật thông tin cho nhân viên y tế và tăng cường nhận thức cộng đồng và khuyến khích việc thực hành tự chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa, chủ động kế hoạch hóa gia đình, phòng ngừa và kiểm soát các vấn đề sức khỏe ở phụ nữ đúng cách.

Trong khuôn khổ của nội dung hợp tác, Bayer Việt Nam đồng hành cùng bệnh viện Hùng Vương đã thực hiện chuỗi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến cho cộng đồng, chú trọng vào việc cung cấp những thông tin bổ ích và hướng dẫn sử dụng các biện pháp ngừa thai phù hợp và hiệu quả cho phụ nữ, đồng thời giúp nâng cao hiểu biết về bệnh lý lạc nội mạc tử cung và các biện pháp điều trị an toàn – hiệu quả, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân nữ.

Chuỗi chương trình thu hút hơn 268 nghìn lượt xem và tương tác trên các kênh fanpage Phụ nữ sống chủ động và fanpage Bệnh viện Hùng Vương, cũng như fanpage Alobacsi và Web trẻ thơ.

Chương trình Tư vấn ngừa thai trực tuyến có sự tham gia của PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết với sự đồng hành của Bayer Việt Nam vào tháng 8/2023

Bên cạnh đó, trong tháng 8 vừa qua, Bayer Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức tập huấn về chăm sóc sức khỏe phụ nữ cho gần 500 nữ nhà nông khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, với các chuyên đề về phương pháp chủ động kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng thai kỳ, chăm sóc các vấn đề da liễu thường gặp...

Hoạt động này là sự kết hợp giữa hai sáng kiến “Science for Her” và “ForwardFarming – canh tác bền vững hướng đến tương lai” của Bayer nhằm tận dụng hiệu quả thế mạnh cũng nhưng mạng lưới đối tác chiến lược ở hai lĩnh vực chính là chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, từ đó mở rộng phạm vi tiếp cận và hỗ trợ được thêm nhiều phụ nữ, đặc biệt ở các khu vực phụ nữ còn gặp một số hạn chế trong việc tiếp cận thông tin và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Gần 500 nữ nhà nông khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long được tập huấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ do Trung tâm Khuyến nông phối hợp cùng Bayer Việt Nam tổ chức.

Năm 2023 đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp Bayer Việt Nam đồng hành cùng Tổng cục DS-KHHGĐ trong “Chương trình Truyền thông Kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng”. Từ năm 2016 đến năm 2023, nhiều sáng kiến được hai bên phối hợp thực hiện như chiến dịch “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động”; cuộc thi trực tuyến “Hiểu về tránh thai”, giúp hơn 25 triệu lượt phụ nữ trên cả nước nhận được sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ các cán bộ dân số về lựa chọn biện pháp ngừa thai an toàn, phù hợp.

Tiếp nối các thành công này, trong giai đoạn hai của chương trình hợp tác (2021-2025), Bayer sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để tăng cường tính hiệu quả trong việc tuyên truyền và phổ biến quyền và lợi ích của cá nhân khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình chủ động.

Các nội dung hợp tác tập trung vào ba mục tiêu chính sau: Giúp phụ nữ có thể chủ động trong các quyết định sinh con nhằm đảm bảo một tương lai tươi sáng cho mẹ và bé; giúp phụ nữ tránh các tai biến sản khoa và bảo vệ sức khỏe bản thân; và giúp phụ nữ chủ động phòng tránh mang thai ngoài ý muốn từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và sự nghiệp.

Được triển khai với mong muốn hỗ trợ phụ nữ vượt qua những trở ngại và mạnh dạn thảo luận về vấn đề sức khỏe của mình, sáng kiến “Bayer for Her" ở khu vực Châu Á, triển khai tại Việt Nam với tên gọi “Science for Her”, đã và đang đồng hành, thúc đẩy phụ nữ tìm kiếm phương thức tốt nhất để trao đổi và chia sẻ vấn đề sức khỏe của mình cùng các chuyên gia y tế, bạn bè và gia đình, thay vì âm thầm chịu đựng.

Sáng kiến này lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng SABER APAC 2023, thu hút được sự chú ý của cộng đồng với hơn 18 đối tác/tổ chức phi chính phủ ở 8 quốc gia và hàng nghìn chuyên gia y tế cũng như nhân viên của Bayer đã cùng tham gia hoạt động này trong năm qua.