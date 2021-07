Sáng 16/7, Việt Nam thêm 1.438 người mắc COVID-19

(VTC News) -

Trong 1.438 ca COVID-19 (BN40851-BN42288) thì TP.HCM (1.071), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1).

BN340851-BN40867, BN41016-BN41055 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN40868-BN40874 ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 3 ca là các trường hợp F1; 4 ca tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 và 12/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Thống kê của Bộ Y tế.

BN40875-BN40877 ghi nhận tại TP Hà Nội: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN40878-BN40886, BN41015 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: là các trường hợp F1, được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN40887-BN40894 ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca tiền sử đi về từ tỉnh Khánh Hòa; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

BN40895-BN40902, BN40926-BN40933, BN41008-BN41013 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN40903-BN40908 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp liên quan đến BN36611 được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN40909-BN40923 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

BN40924 ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: Nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố trước khi về địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN40925 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Nam, 55 tuổi, địa chỉ tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

BN40934-BN40941 ghi nhận tại TP Cần Thơ: 6 ca là các trường hợp F1; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 và 15/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

BN40942-BN41007 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 57 ca là các trường hợp F1; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 và 14/7 các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN41014 ghi nhận tại tỉnh An Giang: Nam, 34 tuổi, địa chỉ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

BN41056 ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: Nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; tiền sử đi về từ TP.HCM, chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN41057-BN41092 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 32 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN41093-BN41164 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 39 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa; 22 ca là các trường hợp liên quan đến chợ cá Hoà An; 11 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN41165-BN41217 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 45 ca là các trường hợp F1; 3 ca tiền sử đi về từ TP.HCM; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

BN41218-BN42288 ghi nhận tại TP.HCM: 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 9.688 ca bệnh. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 138 người.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 307 người có kết quả âm tính lần 1, 114 người âm tính lần 2 và 81 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Trong ngày 15/7, Việt Nam có thêm 21.815 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính tới 16h cùng ngày, nước ta đã tiêm 4.185.623 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 294.676 người.