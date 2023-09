Sân bay nổi tiếng 'nguy hiểm nhất thế giới' nằm ở nơi hạnh phúc nhất thế giới

(VTC News) -

Địa hình phức tạp

Sân bay quốc tế Paro nằm cách thủ đô Thimphu (Bhutan) khoảng 54km, nằm trong một thung lũng sâu bên bờ sông Paro Chhu, phía Tây của Bhutan. Xung quanh sân bay là những ngọn núi cao đầu nguy hiểm của dãy Himalaya, có nơi cao hơn 5500m, khiến khả năng hoạt động của máy bay cũng bị ảnh hưởng.

Theo các phi công giàu kinh nghiệm, họ chỉ thực sự nhìn thấy đường băng trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thực hiện hạ cánh. Điều này cũng đồng nghĩa, để có thể điều khiển máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay này, các phi công phải được trải qua quá trình huấn luyện cực kì đặc biệt.

Để có thể thực hiện hạ cánh, phi công phải điều khiển máy bay thực hiện nhiều vòng rẽ quanh những ngọn núi, vừa phải hạ độ cao vừa đủ để đảm bảo an toàn cho máy bay. Do địa hình khá đặc thù, gió mạnh thổi thường xuyên khiến máy bay chao đảo khi tiếp cận gần.

Đường băng hoàn toàn khuất tầm mắt của phi công trước khi họ điều khiển máy bay chếch được một góc 45 độ qua những rặng núi, rồi nhanh chóng hạ độ cao để đáp xuống.

Cũng vì địa hình đặc thù, các chuyến bay đến sân bay Paro chỉ có thể đến hoặc đi trong điều kiện thời tiết tốt, các hoạt động bay chỉ được thực hiện vào ban ngày. Thêm vào đó, đường băng ở sân bay Paro khá ngắn đối với máy bay thương mại, đòi hỏi phi công phải dày dặn kinh nghiệm để xử lí.

Không thiết bị hỗ trợ hạ cánh

Việc trang bị radar tại các sân bay là một trong những yếu tố cần thiết để chỉ đường cho máy bay đến sân bay. Những thiết bị này cho biết vị trí và khoảng cách của máy bay so với đường băng, cũng như giúp phi công có thể điều chỉnh độ cao để có thể hạ cánh an toàn. Nhờ các thiết bị này hỗ trợ, mà phi công có thể điều khiển máy bay an toàn vào ban đêm, hay khi tầm nhìn bị hạn chế hoặc bị nhiễu động không khí.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, sân bay Paro lại không có loại thiết bị radar hỗ trợ này, cũng đồng nghĩa khi hạ cánh tại sân bay này, phi công phải dựa vào quan sát trực quan, các điểm mốc được xác định sẵn trên mặt đất để phi công có thể nhận diện, tính toán được vị trí của máy bay so với sân bay.

Vì các lí do trên, sân bay Paro được mệnh danh là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới, và chỉ những phi công hoàn thành được quá trình huấn luyện nghiêm khắc, đủ tiêu chuẩn mới được cấp phép điều khiển máy bay ra vào sân bay này.