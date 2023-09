Saigon Uniform - Bí quyết ghi dấu ấn trong mắt khách hàng may đồng phục

(VTC News) -

Saigon Uniform - Cung cấp giải pháp toàn diện về đồng phục

Saigon Uniform cung cấp giải pháp toàn diện về đồng phục cho khách hàng doanh nghiệp, từ khâu tư vấn, lên mẫu thiết kế chi tiết áo đồng phục, may mẫu thực tế đến các khâu chi tiết như chọn vải, cắt vải, in thêu, may, đóng nút, đóng gói. Sự tâm huyết của doanh nghiệp là minh chứng cho “chất lượng” mà Saigon Uniform luôn muốn gửi gắm đến khách hàng.

Đồng phục tạo nên sức mạnh gắn kết của tập thể, góp phần kết nối những người có cùng sở thích, đam mê với nhau và giúp tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt. Chính vì thế, Saigon Uniform luôn nỗ lực để tạo ra những sản phẩm đồng phục tuyệt vời nhất.

Bí quyết ghi dấu ấn trong mắt khách hàng đặt may đồng phục

Tiêu chuẩn chất lượng

Tại Saigon Uniform, chất lượng không chỉ là một yếu tố cốt lõi, mà đó được xem như một lời cam kết, một tôn chỉ đặt lên hàng đầu trong mọi sản phẩm mà Saigon Uniform sản xuất ra.

Chính vì vậy, chất lượng là bí quyết giúp Saigon Uniform ghi dấu ấn trong mắt khách hàng khi sử dụng dịch vụ may đồng phục trọn gói tại công ty. Saigon Uniform áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt trong tất cả các công đoạn bắt đầu từ công đoạn mua vải đến công đoạn cuối cùng là đóng gói thành phẩm và giao đến tận tay khách hàng.

Chắc chắn, khách hàng sẽ yên tâm 100% vì tất cả các sản phẩm sản xuất tại Saigon Uniform đều đảm bảo chính xác về màu sắc, kiểu dáng, độ bền và sự thoải mái cho người mặc.

Tối ưu về chất liệu

Saigon Uniform tuyệt đối không sử dụng nguồn vải từ chợ. Tất cả chất liệu vải đều được nhập khẩu từ các nguồn cung cấp uy tín, có giấy chứng nhận sản xuất vải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Đội ngũ sản xuất lành nghề

Tất cả nhân viên tại xưởng sản xuất Saigon Uniform không chỉ là những thợ may giỏi họ còn là những nghệ nhân mang tâm huyết và sự tỉ mỉ gửi lên từng đường kim mũi chỉ.

Dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại

Xưởng may đồng phục áp dụng phương pháp sản xuất hàng loạt (cắt - may - in/thêu) giúp hạn chế tối đa khả năng xảy ra lỗi. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng khi nhận đồng phục phát hiện lỗi từ nhà sản xuất, Saigon Uniform sẽ tiến hành đền bù 100% giá trị hợp đồng.

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm đồng phục không chỉ đơn giản là một chiếc áo, mà đó còn là một trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với Saigon Uniform.

Chính nhờ sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, Saigon Uniform nhiều năm liên tiếp cung cấp đồng phục cho hàng loạt các thương hiệu lớn như: Trung Nguyên E-Coffee, bánh gạo Richy, thương hiệu gà rán Popeyes, Báo Người Lao động, Guta Cà Phê, thương hiệu bao bì Batico Tín Thành, Green Cross Việt Nam, thương hiệu bánh kẹo Nabati, Nhựa Bình Minh, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS,...

