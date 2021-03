Saigon Co.op vượt khó hoàn thành 8 mục tiêu kinh tế chính trị năm 2020

(VTC News) -

Trong đó nổi bật là hoàn thành 8 mục tiêu kinh tế chính trị gắn liền với đời sống an sinh xã hội của hàng chục triệu người tiêu dùng, từ đó nâng cao uy tín và cũng cố niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Thứ nhất, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Saigon Co.op đã tập trung tổ chức thành công Đại hội đảng cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên hiệp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, Đại hội điểm Đảng bộ tại các siêu thị trực thuộc Saigon Co.op được tổ chức thành công và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Điểm nổi bật được ghi nhận của Đại hội là triển khai thực hiện những nội dung đóng góp thiết thực cho đời sống xã hội, đặc biệt là các mục tiêu về chống dịch, môi trường và áp dụng công nghệ.

Thứ hai, thực hiện tốt chỉ thị 10-CT/TW của Ban bí thư và Hướng dẫn 02-HD/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, tất cả 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Saigon Co.op đều triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 10 và Hướng dẫn số 02- về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn liền với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều đơn vị đã khắc phục được những hạn chế trong công tác phát triển đảng, góp phần kết nạp hơn 80 đảng viên mới, vượt hơn 20% chỉ tiêu kế hoạch từ đầu năm.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động 2 đoàn thể. Năm 2020, 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động và có gần 400 cuộc đối thoại được các cơ sở tổ chức, để tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp vừa thực hiện phòng chống dịch vừa thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của đơn vị. Đảng ủy Saigon Co.op đã hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt chủ đề năm dân vận khéo và kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; đồng thời, tiến hành bình chọn và tuyên dương 57 tập thể và 56 cá nhân điển hình điển hình “Dân vận khéo”.

Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - đại diện lãnh đạo Thành phố tham dự và phát biểu.

Thứ tư, Saigon Co.op tích cực cùng cộng đồng đẩy lùi bệnh dịch COVID-19. Không những ngay lập tức kịp thời tung ra thị trường hơn 2 triệu khẩu trang y tế và hàng triệu chai gel rửa tay khô không tăng giá tại thời điểm thị trường thiếu hai mặt hàng này trầm trọng khi dịch bùng phát, mà xuyên suốt trong năm 2020 vừa qua, Saigon Co.op cũng là nhà bán lẻ thường xuyên đóng góp những mặt hàng chống dịch cho tuyến đầu, kiên trì cung cấp xuất ăn cho các khu cách ly đồng thời quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch tạo môi trường mua sắm an toàn cho hàng chục triệu khách hàng và người lao động.

Thứ năm, Saigon Co.op đề xuất nhiều chính sách quan trọng thúc đẩy mô hình hợp tác xã (HTX) Việt Nam phát triển và hội nhập thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện 8 nội dung có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ mô hình HTX tại Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở có hành lang pháp lý cập nhật vững chắc, phương thức vận hành linh hoạt phù hợp xu hướng hội nhập, hỗ trợ hình thành liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa hệ thống siêu thị của Saigon Co.op với các Hợp tác xã trong cả nước, chủ yếu là hàng nông sản, sản phẩm OCOP.

Thứ sáu, quyết liệt và kiên trì thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cho đến nay, Saigon Co.op được ghi nhận là nhà bán lẻ nội địa tiên phong tổ chức tháng khuyến mãi “Tự hào hàng Việt” để quảng bá, kích cầu mua sắm dành riêng cho hàng Việt Nam với quy mô hàng trăm tỷ đồng được tổ chức vào tháng 9 liên tục trong nhiều năm. Tạo đột phá cho hàng Việt trong mùa dịch, Saigon Co.op đã ứng dụng công nghệ, phối hợp cùng nhiều đơn vị thương mại điện tử thực hiện các chương trình kích cầu hàng Việt trên ứng dụng điện tử.

Thứ bảy, thực hiện tốt Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện CVĐ “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Saigon Co.op đã triển khai, quán triệt đến toàn thể CBNV và vận động khách hàng cùng thực hiện không xả rác, chung tay bảo vệ môi trường.. Riêng hệ thống các điểm bán hàng của Saigon Co.op đã thực hiện nghiêm túc hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định, góp phần hạn chế tác hại đến môi trường; khuyến khích các đơn vị sử dụng điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.

Thứ tám, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op giữ vững thị phần và đạt tổng doanh thu ở mức cao so với thị trường chung. Theo đó, tổng doanh thu Saigon Co.op trong năm 2020 ước tính vượt 33.000 tỷ đồng, tương ứng gần 90% kế hoạch, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại thị trường TP.HCM, doanh thu của hệ thống Co.opmart chiếm trên 45% thị phần ở kênh siêu thị. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Saigon Co.op ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch ban đầu. Đặc biệt kết quả khảo sát về chỉ số thỏa mãn khách hàng vượt điểm so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Anh Đức – Tổng Giám đốc SG Co.op phát biểu tại sự kiện.

Nhìn lại một năm 2020 đầy khó khăn, thách thức, song với sự cố gắng vượt bậc của tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động, cùng sự ủng hộ từ Lãnh đạo Thành phố, Saigon Co.op đã kiên cường vượt qua các khó khăn thách thức từ bên ngoài, vừa phải đấu tranh bảo vệ, gìn giữ bản chất hợp tác xã, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất mục tiêu kế hoạch năm 2020, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Thành phố Hồ Chí Minh “vừa ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, vừa phát triển kinh tế”, đảm bảo an sinh xã hội cao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Đứng trước bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT Saigon Co.op sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện 10 mục tiêu kinh tế chính trị trong năm 2021, đó là:

Tập trung quán triệt công tác tư tưởng, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, gắn với việc tuyên truyền truyền những thống tốt đẹp, nhân văn của tổ chức hợp tác xã để tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết của tập thể Liên hiệp cùng vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh hạn chế, các yếu kém, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Xây dựng, ban hành và lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy chế hoạt động của Đảng ủy, các ban xây dựng Đảng trong Đảng bộ Saigon Co.op và các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt là chương trình tái cấu trúc hoạt động theo đúng Luật hợp tác xã năm 2012, kiên quyết giữ vững bản chất tốt đẹp của đơn vị kinh tế hợp tác xã trong giai đoạn hội nhập.

Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và lãnh đạo hoạt động hai đoàn thể vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chăm lo cho cộng đồng xã hội và đảm bảo các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động để mọi người được an tâm công tác.

Phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân từ 8% - 10%. Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 4% - 5%/năm, năng suất lao động tăng trưởng bình quân từ 5% - 6%/năm và cải thiện, đảm bảo đời sống cho người lao động đảm bảo tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op.

Tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các mô hình hiện hữu, tăng cường số lượng và chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng.

Mở rộng mạng lưới đạt tối thiểu 2.000 điểm bán vào năm 2025. Tập trung phấn đấu phát triển mạng lưới nhanh, mạnh để phủ kín hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Phấn đấu dẫn đầu thị trường về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển hàng nhãn riêng để thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đưa vào hoạt động mô hình trung tâm phân phối mới theo hướng hiện đại, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng.