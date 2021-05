Saigon Co.op tăng lượng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo môi trường mua sắm an toàn

(VTC News) -

Theo đó, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, …. đã bắt đầu tiến hành tăng lượng dự trữ nhằm đảm bảo sẽ cung cấp đều đặn với giá cả bình ổn ra thị trường trong tối thiểu 6 tháng tới cho các mặt hàng nhu yếu phẩm như đường, gạo, dầu ăn, muối, nước mắm, dầu ăn, thịt, trứng, thực phẩm khô và đặc biệt là các mặt hàng chống dịch như các loại gel, nước rửa tay, xà bông, khẩu trang vải sát khuẩn.

Khách hàng mua sắm thực phẩm tại siêu thị Co.opmart.jpg

Song song đó, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng kích hoạt hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch tại văn phòng làm việc và toàn bộ khu vực mua sắm của siêu thị. Toàn bộ khách hàng đến mua sắm tại siêu thị đều được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách trong quá trình mua sắm và chờ tính tiền tại khu vực thu ngân.

Đồng thời hàng loạt siêu thị Co.opmart và Co.opXtra đã phối hợp các cơ quan y tế tiến hành khử trùng không gian mua sắm, tổng rà soát công tác phòng chống dịch và triển khai lấy tầm soát hàng nghìn mẫu xét nghiệm nhân viên. Kết quả cho thấy đội ngũ nhân viên tại các siêu thị này có kết quả 100% âm tính.

Khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi vào mua sắm tại siêu thị Co.opmart.JPG

Ông Nguyễn Anh Đức – Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết hệ thống bán lẻ này một lần nữa kích hoạt chế độ chống dịch và có phần nâng cao mức đô do đợt tái lại này dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn lần trước. Hai nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Saigon Co.op trong giai đoạn này là đảm bảo an ninh lương thực và đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho người dân, trong đó các phương án vận chuyển hàng hóa, cách ly nếu cần thiết, …. cũng phải được nhà bán lẻ lên sẵn nhiều kịch bản để hoàn toàn chủ động đối phó dịch.

100% nhân viên siêu thị Co.opmart Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP.HCM âm tính khi xét nghiệm COVID-19.

Theo ông Đức, các mặt hàng nhu yếu phẩm và các mặt hàng thực phẩm sẽ được Saigon Co.op phối hợp với các nhà cung cấp, đối tác luân phiên giảm giá, khuyến mãi để chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, hạn chế tối đa việc giá cả thị trường bị đẩy tăng cao và tăng cường công tác bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi để tạo thuận lợi cho khách.

Hiện các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra của Saigon Co.op vẫn là đơn vị tích cực cung ứng gần 3.000 suất ăn mỗi ngày và đồng thời đã tài trợ hàng chục nghìn khẩu trang, gel rửa tay, xà bông, bàn chải, kem đánh rang và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến tại quận 12, Cần Giờ, Củ Chi, Hà Tiên và bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.