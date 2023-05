Saigon Co.op tăng lượng hàng chay, tổ chức buffet chay

(VTC News) -

Được biết, lượng hàng chay được Saigon Co.op tăng gấp 2 lần, với những điểm bán trong bán kính phục vụ có các cơ sở tôn giáo tăng gấp 3 – 4 lần so với ngày thường.

Các mặt hàng chay năm nay chất lượng, đa dạng, phong phú về chủng loại như mì rau cải, mì gấc, chao đậu/môn, chả cá chay, bò lát chay, há cảo chay… với sự tham gia của các thương hiệu Việt uy tín như Cholimex, Cầu Tre, Phạm Gia, Miliket, Minh Hảo, Co.op Select.

Bên cạnh các mặt hàng chay được trưng bày tại quầy kệ với mức giá ưu đãi, khuyến mãi lớn, Co.opmart, Co.opXtra, Finelife… còn tổ chức chương trình buffet chay trong ngày 2/6/2023 (nhằm ngày rằm tháng tư âm lịch).

Thực đơn gồm 30 món chay hấp dẫn bao gồm đầy đủ các món chính, salad rau củ, chè 3 miền, các loại ngũ cốc, canh và trái cây tráng miệng, giá vé chỉ 49.000 đồng/1 người, trẻ em tùy theo độ tuổi được miễn phí hoặc tối đa 25.000 đồng/1 vé.

Năm nay, hệ thống siêu thị cao cấp Finelife cũng tham gia đại tiệc buffet chay với menu hoàn toàn sử dụng rau củ quả hữu cơ nên cũng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho hay các mặt hàng thực phẩm chay bày bán tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra luôn được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Không dừng lại ở đó, những mặt hàng dự báo sẽ tiêu thụ mạnh mùa chay cũng được Saigon Co.op sớm tính toán khuyến mãi giảm giá để có mức giá tốt nhất cho khách hàng.

Cụ thể, chương trình “Thực đơn chay cho cả nhà” áp dụng từ nay đến 7/6 giảm giá tốt cho cá sản phẩm chay gồm mì Samyang Ramen rau cải 115g còn 22.000 đồng/gói, mì Milliket chay thùng 30 gói x 70g còn 109.000 đồng/thùng, mì Soon Veggie Ramyun 112g còn 17.200 đồng/gói, mì gấc New Way 280g còn 20.000 đồng/gói, bún/phở gạo lứt Minh Hảo 250g còn 12.200 đồng/gói.

Nước mắm chay ăn liền Cholime chai thuỷ tinh 290g còn 21.400 đồng/chai, nước mắm chay thuỷ tinh Cholimex chai thuỷ tinh 245ml còn 16.700 đồng/chai, nước tương Nam Dương thượng hạng pet 210ml còn 13.500 đồng/chai, dầu hào nấm hương Maggi 350g còn 23.200 đồng/chai.

Chao đậu/môn Mikiri hũ 380g còn 28.200 đồng/hũ, chả cá chay Phạm Gia Phát 500g còn 52.600 đồng/gói, bò lát chay/gà viên chay 150g còn 48.500 đồng/gói, há cảo chay Cầu Tre 500g còn 44.600 đồng/gói.

Finelife tổ chức buffet chay với các mặt hàng rau củ hữu cơ.

Các sản phẩm chay hàng nhãn riêng Co.op Select cũng có giá giảm sâu gồm dứa MD2 Co.op Select còn 33.900 đồng/kg, xà lách Crispi/mỡ Co.op Select còn 64.900 đồng/kg, dưa leo gống Nhật Co.op Select còn 34.900 đồng/kg, khoai tây vàng Co.op Select còn 33.500 đồng/kg.

Khoai lang Co.op select túi 33.500 đồng/kg, nấm mối trắng Co.op Finest 200g còn 41.900 đồng/hộp, đậu hũ trắng Co.op Select 300g còn 10.800 đồng/hộp, nước mắm chay Co.op Select pet 300ml còn 16.500 đồng/chai, gạo lứt đỏ/tím than Co.op Finest kg còn 39.500 đồng/hộp.

Hạt nêm Co.op Select nấm rong biển 450g còn 30.500 đồng/gói, rau hỗn hợp Co.op Select 500g còn 33.900 đồng/gói, chả giò khoai mỡ Co.op Select 450g còn 30.900 đồng/gói, sủ cảo chay Co.op Select 530g còn 56.500 đồng/gói.

Ngoài ra, các sản phẩm rau củ quả tươi sống có mức giảm từ 15% đến 25% gồm hạt sen tươi, mướp hương, bắp cải trắng, khoai tây Đà Lạt, táo Fuji Nam Phi/Mỹ, cam Mỹ/cam Ai Cập, chôm chôm giống Thái, dừa xiêm trái. Các sản phẩm bò lát chay, gà viên chay, cốt lết chay/sườn non chay, bò nướng chay giảm 25%.

Bảo Anh