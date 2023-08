Sai phạm nghiêm trọng khi thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(VTC News) -

UBND tỉnh Đồng Nai thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi sau buổi khảo sát thực địa và nghe báo cáo xử lý việc thực hiện thu hồi vật liệu san lấp, phục vụ thi công dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, sai phạm tại các dự án cải tạo đất nông nghiệp phục vụ dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, để đơn vị thi công có nguồn vật liệu san lấp phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, UBND tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) và các nhà thầu thi công đảm bảo đủ nguồn đất đắp nền đường.

Tuy nhiên, quá trình cải tạo và thu hồi đất ở 2 vị trí (xã Xuân Hưng và xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

Trước đó, Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và các đơn vị liên quan (Giấy mời số 2971/GM-SNN ngày 30/6/2023) tổ chức kiểm tra hiện trạng các khu vực cải tạo đất tại huyện Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại vị trí thực hiện phương án “Hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cây trồng kết hợp thu hồi vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án thành phần đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây" tại đồi Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện loạt vi phạm so với phương án cải tạo được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Cụ thể, góc mái dốc, số tầng khai thác đơn vị cải tạo là Liên danh Vinaconex - Trung Chính thi công không tuân thủ theo phương án được chấp thuận. Hiện tại phía bên trái hướng từ ngoài đường cao tốc vào và các vị trí khác giáp ranh khu đất cải tạo không phân tầng khai thác, tạo vách đứng cao (góc dựng đứng 900 so với mặt bằng) với chiều cao khoảng 15m-30m, không đúng với phương án được chấp thuận.

Cốt kết thúc cải tạo mặt bằng có hiện tượng thấp hơn so với phương án từ 1,5 m đến 2 m và đơn vị cải tạo đất đã và đang thực hiện việc đổ đất thải từ nơi khác vào để san lấp với bề dày từ 1,5 m đến 2 m; không thực hiện thu gom lớp đất mặt mà thực hiện hoàn thổ tại chỗ ở một số vị trí thuộc phạm vi phương án.

Ngoài ra, việc khai thác đất tại đây gây nguy cơ gây mất an toàn khu vực rất nghiêm trọng do vách đứng với chiều cao lớn nên nguy cơ sạt lở là rất cao, nhất là thời điểm đang giữa mùa mưa bão nếu sạt lở xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn trong khu vực (tài sản khu vực xung quanh và máy móc trang thiết bị, người lao động đang có mặt tại hiện trường) do khối lượng đất phía trên cao lớn.

Trước những sai phạm nêu trên, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai yêu cầu Liên danh Vinaconex - Trung chính thực hiện ngay các biện pháp chống sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong khu vực, quá trình xử lý phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia. Đồng thời di chuyển ngay trang thiết bị, tài sản, người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với địa phương kiểm tra, đánh giá nguy cơ sạt lở đất để có biện pháp xử lý kịp thời khắc phục ngay việc mất an toàn trong khu vực.

Đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức đo đạc thực tế, xác định rõ phạm vi, khối lượng đất khai thác ngoài cấp phép, từ đó xác định mức độ sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan, giao cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Lương Ý