Sacombank lợi nhuận 'khủng' nhưng chưa chia cổ tức: Chủ tịch HĐQT lý giải

(VTC News) -

Ngày 25/4/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm tài chính 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nhiều cổ đông tiếp tục chất vấn Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng này về việc 8 năm liền chưa được chia cổ tức.

Các cổ đông truy vấn việc trong năm tài chính 2022, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 6.300 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với năm 2021 nhưng cổ đông vẫn chưa được chia cổ tức, khiến họ rất sốt ruột.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Sacombank diễn ra tại TP.HCM sáng 25/4. (Ảnh: Đại Việt)

Trả lời câu hỏi này, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank cho biết, ông là cổ đông lớn của ngân hàng và ông cũng rất muốn chia cổ tức, không hề muốn “ngâm vốn” ở đây. Tuy nhiên, ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu vì sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Nam. Chính vì vậy, nếu muốn chia cổ tức thì phải được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Minh, Sacombank cũng đã xử lý cơ bản những khoản nợ xấu của ông Trầm Bê và những người có liên quan. Ông hy vọng trong năm 2024 sẽ được chia hết cổ tức cho cổ đông.

Một số cổ đông cũng cho rằng, lãnh đạo ngân hàng nên cân nhắc về hợp đồng vay vốn của Sacombank thường đi kèm với hợp đồng bảo hiểm, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến ngân hàng.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank thông tin, ngân hàng Sacombank không có chủ trương và không chỉ đạo hay áp đặt khách hàng khi vay vốn phải mua hợp đồng bảo hiểm.

“Các nhân viên đều phải tư vấn chuyên nghiệp, rõ ràng cho khách hàng hiểu rõ quyền lợi cũng như chi phí họ phải bỏ ra khi tham gia hợp đồng bảo hiểm. Việc kiểm soát rủi ro của các hợp đồng bảo hiểm cũng được ngân hàng thực hiện chặt chẽ. Do đó, cổ đông hoàn toàn yên tâm về vấn đề này”, bà Diễm nói.

Theo HĐQT Sacombank, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn vì chiến tranh, dịch bệnh và lạm phát cũng đã phần nào ảnh hưởng đến ngân hàng này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Sacombank đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tài chính trọng yếu.

Báo cáo tài chính của Sacombank năm 2022 cho thấy, ngân hàng này có tổng tài sản đạt hơn 591.900 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.339 tỷ đồng, tăng 44,1% so với năm trước, đạt 120% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%, giảm 0,55% so với năm ngoái.

Năm 2023, Sacombank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 657.800 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

ĐẠI VIỆT