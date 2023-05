Rút trụ sở Bộ Xây dựng khỏi danh mục công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy

Do tìm thấy giấy nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Công an thành phố Hà Nội cấp cách đây hơn 4 năm, Bộ Xây dựng đề nghị Công an quận Hai Bà Trưng rút trụ sở bộ này khỏi danh mục công trình vi phạm PCCC và được đáp ứng.

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa có văn bản công bố công khai các công trình vi phạm về PCCC trên cổng thông tin điện tử quận.

Theo danh sách công bố, số công trình vi phạm về PCCC trên địa bàn còn 18 công trình. Trong danh mục không còn công trình trụ sở Bộ Xây dựng ở 37 Lê Đại Hành (phường Lê Đại Hành).

Trụ sở Bộ Xây dựng. Ảnh: PV.

UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, ngày 12/5, cơ quan này có văn bản về việc đăng tải 19 công trình vi phạm PCCC trên địa bàn, trong đó có công trình trụ sở Bộ Xây dựng.

Sau khi nhận được thông tin trên, các đơn vị liên quan tại Bộ Xây dựng đã rà soát lại hồ sơ lưu trữ và tìm thấy Văn bản số 58/PC07-CTPC ngày 21/11/2018 của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) về việc nghiệm thu PCCC đối với công trình nhà D thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Bộ Xây dựng.

Ngày 18/5, Bộ Xây dựng đã liên hệ với Công an quận Hai Bà Trưng và bàn giao Văn bản số 58/PC07-CTPC; đồng thời có văn bản gửi UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị rút công trình trụ sở Bộ Xây dựng ra khỏi danh sách các công trình vi phạm PCCC đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận.

"Như vậy, công trình nhà D thuộc trụ sở Bộ Xây dựng đã được nghiệm thu về PCCC", UBND quận Hai Bà Trưng nêu.

Trước đó, quận Hai Bà Trưng công bố trên địa bàn có 19 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Việc công bố danh sách này, theo UBND quận Hai Bà Trưng là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố và Công an thành phố.

Đáng chú ý, trong danh sách công bố công trình còn vi phạm PCCC của UBND quận Hai Bà Trưng có trụ sở Bộ GD&ĐT (35 Đại Cồ Việt) và trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành), đều nằm trên địa bàn phường Lê Đại Hành.

(Nguồn: Tiền Phong)