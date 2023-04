(VTC News) -

Rụng tóc là gì?

Tóc rụng là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, và có thể phân loại thành hai dạng là tóc rụng sinh lý và tóc rụng do bệnh lý.

Tóc rụng sinh lý là một tình trạng tự nhiên của cơ thể, khi tóc già yếu và cần phải rụng đi để thay thế bằng sợi tóc mới. Số lượng tóc rụng sinh lý thường không quá nhiều, dao động trong khoảng từ 50 đến dưới 100 sợi. Đây là một quá trình hoàn toàn bình thường và không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay sức khỏe của con người.

Tuy nhiên, tóc rụng do bệnh lý là một hiện tượng khác, khi tóc của chúng ta rụng bất thường và quá nhiều mà không rõ nguyên nhân. Số lượng tóc rụng do bệnh lý có thể lên đến hơn 100 sợi mỗi ngày, và dẫn đến mái tóc trở nên thưa mỏng trong một thời gian ngắn. Trong một số trường hợp, tóc rụng nhiều quá có thể dẫn đến tình trạng hói đầu.

Rụng tóc nhiều là tình trạng thường thấy ở nhiều người. (Ảnh: Minh hoạ)

Nếu bạn đang gặp phải tóc rụng quá nhiều, hãy tìm hiểu nguyên nhân để tìm giải pháp phù hợp. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tóc rụng do bệnh lý, bao gồm căng thẳng, bệnh lý nội tiết tố, sử dụng thuốc không đúng cách, hoặc di truyền. Sau đây sẽ là một số bệnh lý chúng ta có thể gặp phải khi bị rụng tóc một cách bất thường:

Quá trình lão hóa

Bị rụng tóc nhiều là dấu hiệu của quá trình lão hoá. (Ảnh: Minh hoạ)

Khi chúng ta lão hóa, cơ thể trải qua nhiều thay đổi. Hệ thống xương khớp không còn dẻo dai như trước, các cơ quan hoạt động kém hiệu quả hơn, hệ miễn dịch yếu đi, và tóc cũng yếu hơn, thay đổi màu sắc và dễ gãy rụng. Do đó, người cao tuổi thường có mái tóc bạc và mỏng hơn so với khi còn trẻ. Tuy nhiên, tình trạng này là do quá trình lão hóa tự nhiên gây ra và rất khó để khắc phục hoàn toàn.

Thiếu chất dinh dưỡng

Khi cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết, tóc không thể hấp thu đầy đủ dinh dưỡng và dần suy yếu. Cuối cùng, tóc sẽ rụng. Điều này cũng tương tự như với các cơ quan khác trong cơ thể.

Vấn đề về nội tiết tố

Nội tiết tố rất quan trọng đối với sức khỏe chung của cơ thể. Khi nội tiết tố không ổn định, cơ thể sẽ trải qua nhiều thay đổi bất thường. Đối với phụ nữ mang thai và sau khi sinh, cũng như phụ nữ tiền mãn kinh, thay đổi nội tiết tố sẽ ảnh hưởng đến mái tóc. Họ sẽ rụng tóc nhiều hơn và mái tóc không được dày như khi chưa sinh và còn trẻ.

Xạ trị và hóa trị

Quá trình xạ trị hay hoá trị do ung thư cũng khiến tóc bị rụng bất thường. (Ảnh: Sưu tầm)

Điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị và hóa trị có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc nhiều. Đây là một trong những tác dụng phụ của phương pháp điều trị này. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị khô da và phát ban. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tóc sẽ mọc lại sau khi kết thúc đợt điều trị. Tuy vậy, ở một số trường hợp nghiêm trọng hơn, tóc có thể không mọc lại.

Mất ngủ

Nếu như mất ngủ kéo dài sẽ khiến tình trạng tóc yếu và dễ rụng. (Ảnh: Minh hoạ)

Mất ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bên cạnh đó đây cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc. Một giấc ngủ đầy đủ chính là cơ hội để cơ thể được nghỉ ngơi, đào thải độc tố, hồi phục những tổn thương và tái tạo năng lượng. Khi tình trạng mất ngủ kéo dài, những nang tóc bị tổn thương sẽ không được phục hồi và dẫn đến tóc hư yếu và rụng nhiều, kèm theo đó là da khô, tâm trạng thất thường và khó tập trung,…

Căng thẳng

Căng thẳng cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến rụng nhiều tóc. Sự căng thẳng gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và gây ra những phản ứng rối loạn khác trong cơ thể. Nó cũng có thể rút ngắn chu kỳ phát triển của tóc và dẫn đến rụng tóc.

Thiếu máu

Tình trạng thiếu máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn. Ngoài ra, khi cơ thể bị thiếu máu, tóc sẽ không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và dẫn đến suy yếu, gãy rụng.

Buồng trứng đa nang

Đây là căn bệnh của phụ nữ có liên quan đến rối loạn nội tiết tố. Một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh là rụng tóc, kinh nguyệt thất thường,…

Các bệnh về tuyến giáp

Các bệnh liên quan tới tuyến giáp sẽ khiến nang tóc phát triển chậm. (Ảnh: Minh hoạ)

Tóc rụng nhiều bị bệnh gì? Câu trả lời có thể được đưa ra chính là “Bệnh tuyến giáp”. Khi tuyến giáp gặp phải vấn đề thì nang tóc sẽ phát triển chậm lại, dễ bị thoái hóa và rụng tóc. Vì thế, nếu có hiện tượng rụng tóc nhiều bất thường, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Một số bệnh lý da đầu

Bên cạnh những nguyên nhân kể trên thì một trong những nguyên nhân gây rụng tóc hay gặp khác đó là tình trạng bệnh lý da đầu như bệnh nấm tóc hay nấm da đầu,...

Cách khắc phục khi bị rụng tóc bất thường?

Để khắc phục tình trạng tóc rụng nhiều, trước hết bạn nên tìm hiểu và xác định nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng này. Sau đó, bạn có thể áp dụng một số cách khắc phục như:

Chăm sóc tóc đúng cách

Để tóc được khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc, bạn nên chăm sóc tóc đúng cách bằng cách sử dụng dầu gội và dầu xả phù hợp với loại tóc của mình. Hạn chế sử dụng các sản phẩm có chứa hóa chất gây hại cho tóc như hóa chất nhuộm, thuốc uốn, v.v. Ngoài ra, bạn cũng nên massage da đầu để kích thích lưu thông máu và tăng cường dinh dưỡng cho tóc.

Ăn uống và sinh hoạt lành mạnh

Việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa rụng tóc. Bạn nên ăn đủ các loại thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, uống đủ nước, tránh stress, hút thuốc và uống rượu bia.

Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc đặc trị

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm chăm sóc tóc đặc trị giúp ngăn ngừa tình trạng rụng tóc và kích thích mọc tóc. Bạn có thể tham khảo và sử dụng các sản phẩm này để cải thiện tình trạng tóc của mình.

Điều trị bệnh cơ bản

Nếu nguyên nhân của tình trạng rụng tóc là do bệnh lý, bạn cần điều trị bệnh cơ bản đó để giải quyết vấn đề rụng tóc. Điều trị bệnh một cách đúng đắn và kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng tóc rụng nhiều.

Tóm lại, để khắc phục tình trạng tóc rụng nhiều, bạn cần phải xác định nguyên nhân cụ thể và áp dụng các cách khắc phục phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, việc chăm sóc và bảo vệ cho tóc khoẻ, đẹp còn giúp chúng ta tự tin hơn.

Lan Hương Nguyễn