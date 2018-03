Rùa biển quý hiếm đi lạc, mắc lưới ngư dân Huế

(VTC News) - Một con rùa biển quý hiếm đi lạc vào vùng đầm phá Tam Giang và mắc vào lưới của ngư dân được lực lượng chức năng cứu hộ.

Đại diện Chi cục Thuỷ sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số cơ quan chức năng khác để thả một con rùa biển thuộc họ Vích về biển.

Trước đó, khoảng 4h ngày 17/3, trong lúc đi kiểm tra nò sáo trên đầm Phú An (thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang),ngư dân Trần Văn May cùng con trai là Trần Văn Hòa (thôn Định Cư, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phát hiện một con rùa biển có màu vàng đậm bị mắc trong ngư cụ.

Ông May đã mang con rùa về nhà và báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đang thả con rùa biển quý hiếm về biển. (Ảnh: Hà Nguyên)

Ông Võ Giang - Trưởng phòng Khai thác thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, qua kiểm tra, Chi cục Thủy sản xác định đây là một con rùa biển thuộc họ Vích, dài 40cm, rộng 35cm và nặng khoảng 8kg.

Tình trạng sức khỏe của con rùa này khá tốt khi phát hiện mắc vào nò sáo của ngư dân. Đây là con rùa biển thứ 19 được Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp cứu hộ kể từ năm 2013.

Được biết, đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc cấp độ EC cần được bảo tồn, bảo vệ.

NGUYỄN VƯƠNG