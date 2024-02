Rủ nhau buôn ma tuý, đôi bạn tù lĩnh án

(VTC News) -

Ngày 2/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Lê Nguyễn Quốc Long (35 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, Ngô Văn Hè (30 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (Bộ Công an), Lê Nguyễn Quốc Long quen nam thanh niên tên Sinh (gọi là Lép, không xác định nhân thân, lai lịch).

Sau khi Long và Sinh chấp hành xong án phạt tù thì có liên hệ với nhau qua Facebook. Ngày 26/6/2022, Long gọi qua mạng xã hội Facebook cho Sinh hỏi mua 180 viên ma túy thuốc lắc và 4 hộp ma túy Ketamine với giá 60 triệu đồng, trả trước 30 triệu đồng.

Sáng 28/6, Sinh gọi cho Long đến cây xăng Ngọc Minh, đường Bắc Sơn, TP Đà Nẵng để nhận ma túy. Tại đây, nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) gặp Long nhận 30 triệu đồng rồi chỉ vị trí cất ma túy gần khu vực cây xăng để Long lấy.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Lấy ma túy, Long mang về cất giấu tại nhà ở tổ 43, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, sau đó bán cho nam thanh niên tên “Chú lùn” (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 300 nghìn đồng/viên.

Đến tối 28/6, Sinh gọi cho Long nói đến nhậu tại quán Thảo Nguyên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng thì Long rủ Ngô Văn Hè cùng đi.

Tại đây, ngoài Sinh còn có hai người tên Chính, Huy (không rõ nhân thân, lai lịch) và 3 người phụ nữ.

Trong khi nhậu, Sinh rủ cả nhóm đi sử dụng ma túy và nói Long mua ma túy để dùng. Long gọi điện cho “Chú lùn” nói đem đến 10 viên ma túy thuốc lắc và 2,5g ma túy Ketamine rồi cả nhóm đi đến quán karaoke ở quận Liên Chiểu để sử dụng.

Khi Hè chở Long đến đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc, TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tàng trữ ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Long phát hiện và thu giữ ma túy do Long cất giấu nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Ngoài mua ma túy của Sinh và nam thanh niên tên “Chú lùn”, Long khai nhận trước đó còn mua ma túy của “Bé Cường”, “Bi Điểm” (không xác định nhân thân, lai lịch) và không nhớ cụ thể số lượng, số lần mua ma túy bao nhiêu.

Trong vụ án này, Công an bắt quả tang Long và Hè cất giấu 2,126g Ketamine và 5,528g MDMA nhằm mục đích sử dụng. Ngoài ra, tại nhà Long, công an thu giữ 31,538g Ketamine và 68,445g MDMA do Long cất giấu để bán lại kiếm lời.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Nguyễn Quốc Long 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 7 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù. Tòa tuyên phạt Ngô Văn Hè mức án 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.