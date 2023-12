Robot nhà máy Tesla 'tấn công' công nhân

(VTC News) -

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra vào năm 2021 tại nhà máy lớn của Tesla - Gigafactory - ở thành phố Austin, Texas. Một kỹ sư đang cố gắng bảo dưỡng các robot tự động được thiết kế để tạo hình bộ phận ô tô nhôm thì một robot bất ngờ lao vào "hành động", “đâm móng vuốt" vào người kỹ sư này, theo hai nhân chứng.

Báo cáo cho biết thêm, người công nhân đã bị “vết rách, vết cắt hoặc vết thương hở” ở tay trái sau sự cố.

Trong khi các nhân chứng mô tả rằng kỹ sư trong vụ việc có những vết thương đáng kể, báo cáo của Tesla gửi cho các cơ quan quản lý nói anh ta không cần nghỉ phép để hồi phục. Công ty cho đến nay từ chối bình luận công khai về vụ việc.

Những nguồn tin thân cận với Tesla nói có rất nhiều sai sót về an toàn và nhiều thương tích tại nơi làm việc do trục trặc kỹ thuật tại nhà máy ở Texas.

Luật sư đại diện cho các công nhân hợp đồng tại nhà máy Austin, Hannah Alexander, sau đó nói với Daily Mail rằng trường hợp nhân viên thương tích thậm chí tử vong đã được báo cáo - trong đó cái chết của một công nhân xây dựng được ghi nhận tại cơ sở vào tháng 9/2021.

Năm ngoái, Alexander và Dự án Bảo vệ Công nhân, một nhóm vận động, đã đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (OSHA) cáo buộc các vấn đề an toàn và thương tích không được báo cáo tại Gigafactory. Tuy nhiên, cơ quan liên bang vẫn chưa có hành động gì. Trong khi đó, Tesla bác bỏ những cáo buộc tương tự liên quan đến một nhà nhà máy khác ở California, nói rằng đó là một phần của “cuộc tấn công có động cơ ý thức hệ”. Công ty đã phải chịu hàng chục án phạt từ OSHA trong thập kỷ qua, hầu hết là do vi phạm tại địa điểm ở California.

Trong một vụ việc khác, gần đây, Tesla thu hồi hơn 2 triệu xe điện tại Mỹ để lắp đặt thêm các biện pháp bảo vệ mới trong hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến Autopilot.

Đây là vụ thu hồi xe lớn nhất từ trước đến nay của Tesla, bao gồm gần như tất cả các model đang hoạt động trên đường phố. Hồ sơ thu hồi của Tesla cho biết hệ thống phần mềm điều khiển Autopilot "có thể không đủ mạnh để ngăn chặn việc tài xế lạm dụng" và có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Tại Canada, Bộ Giao thông vận tải cho biết Tesla sẽ thu hồi 193.000 xe để giải quyết vấn đề Autopilot. Hiện chưa rõ liệu Trung Quốc có yêu cầu thu hồi hay không.