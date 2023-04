Rộ tin Taylor Swift chia tay bạn trai Joe Alwyn sau 6 năm hẹn hò

(VTC News) -

Sáng 9/4, Entertainment Tonight (ET) đưa tin độc quyền thông báo Taylor Swift và nam diễn viên người Anh Joe Alwyn đã "đường ai nấy đi" sau 6 năm bên nhau.

Theo ET, cặp đôi chia tay trong hòa bình và đó là lý do Joe Alwyn không xuất hiện tại The Era Tour của bạn gái. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này.

Truyền thông quốc tế đưa tin Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn chia tay sau 6 năm hẹn hò.

Thông tin này khiến công chúng bất ngờ khi họ tin rằng sau 6 năm bên nhau, Taylor Swift và Joe Alwyn sẽ có một cái kết đẹp với đám cưới cổ tích.

Taylor Swift và Joe Alwyn lần đầu gặp nhau tại Met Gala 2016 nhưng tới khi nữ ca sĩ chia tay Tom Hiddleston, cả hai mới phát triển tình cảm. Cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 5/2017. Đây là mối tình lâu nhất của nữ ca sĩ.

Kể từ khi hẹn hò, Taylor Swift và bạn trai luôn kín đáo, ít khi công khai xuất hiện cùng nhau. Nữ ca sĩ tin rằng việc giữ sự riêng tư cho mối quan hệ này sẽ giúp cả hai gắn bó hơn.

Dù vậy nhưng cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định cũng như luôn động viên, hỗ trợ nhau trong công việc. Dù hẹn hò với bạn trai kém tuổi nhưng Taylor Swift luôn cảm thấy hài lòng vì Joe Alwyn là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của cô.

Chia sẻ về bạn trai, Taylor Swift nói: "Anh ấy đem đến cho tôi những cảm xúc đời thường và chân thật nhất". Nữ ca sĩ kể bạn trai hiện tại giúp cô có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Nhờ Alwyn động viên, cô tự tin đưa ra những quyết định mà bản thân tin chắc sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Joe Alwyn là mối tình lâu bền nhất của nữ ca sĩ.

Đặc biệt hơn, Joe Alwyn cũng trở thành nguồn cảm hứng âm nhạc của Taylor Swift. Các ca khúc của cô về Joe mang đến niềm tin, hy vọng vào tình yêu vĩnh cửu. Chia sẻ trên The Sunday Times, nam diễn viên 32 tuổi bày tỏ rằng việc trở thành chủ đề cho một trong những album của bạn gái là sự hãnh diện khó tả.

Trong bài phát biểu khi giành chiến thắng Album của năm tại Grammy 2021, Taylor Swift đã gửi lời cảm ơn đến bạn trai. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Joe chính là người đầu tiên nghe những bài hát mới do tôi sáng tác. Tôi cũng đã có khoảng thời gian viết nhạc vui vẻ cùng anh ấy trong những ngày giãn cách xã hội”.

Nhiều năm bên nhau, cặp đôi liên tục vướng tin đồn đã đính hôn. Tháng 4/2022, Joe Alwyn lên tiếng về thông tin bí mật cầu hôn Taylor Swift. Trong cuộc phỏng vấn của Wall Street Journal, nam diễn viên nói: "Nếu có tiền cho mỗi lần thông báo đính hôn, tôi sẽ có rất nhiều tiền. Nhưng thực tế là nếu có, tôi cũng không nói, nếu không, tôi cũng sẽ không phủ nhận".

Joe Alwyn (sinh năm 1991) là diễn viên, nhà soạn nhạc người Anh. Anh được bạn bè mô tả là người trầm tính, thích cuộc sống khép kín. Về sự nghiệp, Joe Alwyn được chú ý sau khi tham gia bộ phim Billy Lynn's Long Halftime Walk của đạo diễn Lý An năm 2016.

