(VTC News) -

Video do một vlogger chia sẻ khiến cư dân mạng đang xôn xao bàn tán bởi những cây rau muống kỳ lạ có kích thước khổng lồ được trồng trong góc vườn một gia đình ở thị xã Dĩ An, tình Bình Dương.

Bà cụ chủ nhà, 87 tuổi, cho biết: “Đây cũng chỉ là giống rau muống tự nhiên tôi mua ngoài chợ. Lúc mới trồng, cây cũng nhỏ thôi, không ngờ nó tự nhiên phát triển lên như vậy. Rau muống to đến nỗi tôi không dám ăn. Tôi cứ để cây phát triển như thế cho đẹp thôi”.

Mỗi chiếc lá rau muống to như lá môn, đường kính hơn 30 cm, đủ để làm ô che đầu khi trời nắng. Bàn tay bé gái đặt vào chiếc lá rau muống trở nên lọt thỏm, chỉ bằng khoảng 1/6, 1/7 diện tích. Chiếc lá rau muống bình thường càng trở nên tí hon khi đem so sánh.

Chiếc lá rau muống khổng lồ trong vườn của cụ bà ở Bình Dương.

So với tay người và lá rau muống bình thường, chiếc lá rau muống này lớn hơn rất nhiều lần.

Chiếc lá này dài 32 cm.

Cọng của cây rau muống khổng lồ cũng lớn đến đáng kinh ngạc. Nếu đem nấu, chỉ cần vài cọng rau muống này cũng đủ cho cả nhà ăn no nê.

Người quay clip khẳng định, những cây rau muống khổng lồ hoàn toàn ăn được và cũng có vị giống như rau muống bình thường; người bạn của anh đã ăn và nhận xét rau rất ngon ngọt.

Cọng rau muống cực lớn khiến ai cũng ngỡ ngàng, gia chủ không dám ăn.

“60 năm cuộc đời, tôi mới thấy lá rau muống to đến vậy”; “Em chưa thấy loại rau muống này bao giờ. Muốn mua thử về trồng quá”; "Em muốn xin giống cây rau muống này về trồng"… là các bình luận đầy sửng sốt của cư dân mạng.

Kích thước lớn đến khó hiểu của những cây rau muống khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán về nguyên nhân: “Rau muống này bị đột biến rồi”; “Có lẽ bà cụ trồng gần cây cảnh, bón cho nó loại phân dành cho cây cảnh nên nó mới phát triển đôt biến”; “Chất đất tốt thì rau to vậy đó mà”...

Tuy nhiên, cũng có người không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy những cây rau muống khổng lồ này: “Rau muống nước trồng chỗ đất tốt có lá to như thế là bình thường”; “Tôi từng thấy loại rau muống lá to này rồi, nó thường bám vào những bụi cỏ rậm và lục bình trôi dưới sông cái lớn, thân to, lá cũng to”; “Đất phù sa tự nhiên tốt quá nên rau muống mới to vậy; nếu nhổ thử vài cây về trồng trên đất sét, bảo đảm nó sẽ bình thường lại thôi”; “Rau muống nước mọc ở chỗ đất màu mỡ sẽ phát triển rất to; trước nhà mình ở Đồng Nai, rau muống phát triển tốt y chang vậy, toàn cắt cho heo ăn”…