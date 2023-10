Ra mắt thương hiệu New Era Cap Vietnam

(VTC News) -

Trong không gian hơn 100m2, các tín đồ yêu thích thời trang đường phố quy tụ và cùng nhau chia sẻ niềm đam mê chung của mình. Mỗi một chiếc mũ là một câu chuyện khác nhau về sự độc lạ, tính biểu tượng của nghệ sĩ mà các fan hâm mộ, tinh thần yêu thích các môn thể thao nước Mỹ như bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục; trong đó có cả những chiếc mũ biểu tượng của các siêu anh hùng trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Cap Party là một bữa tiệc không chỉ tràn ngập văn hóa thời trang đặc sắc mà còn có sự góp mặt của âm nhạc Hiphop từ DJ Louis 8ights, đại diện cho văn hóa đường phố đích thực. Tham gia sự kiện còn có sự góp mặt của các idol giới trẻ như Phương Linh, Rapper Rica,…

Cửa hàng New Era Flagship store.

Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu New Era Cap Vietnam trưng bày bộ sưu tập khủng với hơn 30 chiếc mũ phiên bản giới hạn toàn cầu, những sản phẩm hot nhất trong các năm vừa qua được cộng tác cùng các nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng. Tại Việt Nam, New Era cũng hợp tác với ca sĩ, nghệ sĩ trẻ Mono cho ra mắt bộ sưu tập New Era x Mono với mong muốn sẽ ngày càng có nhiều hơn các dự án với các nghệ sĩ Việt Nam được công bố.

Không gian của cửa hàng flagship New Era tại Lotte Mall Tây Hồ.

Không gian của cửa hàng flagship New Era tại Lotte Mall Tây Hồ được đánh giá là một không gian rộng rãi với đầy đủ các bộ sưu tập mới nhất tới từ New Era toàn cầu. Trong đó phải kể tới bộ sưu tập mới nhất là của hãng là Fear of God đang làm mưa làm gió trên các cửa hàng bán lẻ của New Era tại hơn 125 quốc gia.

Không gian mua sắm mới dành cho giới trẻ.

Với hơn 120 năm lịch sử, New Era tự hào là nhà tài trợ, nhà cung cấp trang phục thi đấu cho các giải đấu lớn hàng đầu nước Mỹ như Major Leauge Basketball (MLB), National Basketball Association (NBA). Không đơn giản chỉ là trang phục, New Era đang dần tiến tới trở thành một thương hiệu mang tính biểu tượng cho tuổi trẻ, niềm đam mê, sự hào hứng và cổ động sự cá tính bên trong mỗi người.

Cửa hàng New Era flagship store tại tầng 2, Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ.

Đặc biệt, tại cửa hàng New Era còn có máy chỉnh form mũ đặc biệt New Era Blocking Machine. Đây là một bước tiến lớn trong cam kết bảo hành sản phẩm mũ của hãng trọn đời. Với những ai yêu thích mũ, điều này càng khiến cho niềm đam mê vốn đã có trở nên mãnh liệt.

Hãy đến ngay cửa hàng New Era flagship store tại tầng 2, Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội để tìm mua những chiếc mũ, áo và phụ kiện thời trang độc đáo, phù hợp với cá tính của bạn nhé.