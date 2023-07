Ra mắt phim tài liệu tôn vinh hành trình đầy cảm hứng của tuyển bóng đá nữ Việt Nam

(VTC News) -

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Đội tuyển nữ Quốc gia đã đạt thành tích kỷ lục khi 4 lần liên tiếp đạt HCV tại SEA Games và trở thành Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam đầu tiên bước vào vòng chung kết FIFA World Cup 2023.

Thành công của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người hâm mộ thể thao cả nước, biểu tượng cho tinh thần bất diệt, ý chí kiên cường và nỗ lực không ngừng vươn đến chiến thắng của các vận động viên thể thao nước nhà.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tại sự kiện họp báo giới thiệu bộ phim tài liệu Vietnam - Where are you do Viewfinder phối hợp sản xuất cùng Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam, Bia Saigon đã công bố tài trợ độc quyền dành cho dự án.

Vietnam - Where are you tôn vinh hành trình đầy cảm hứng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới khoảnh khắc lịch sử khi nhận tấm vé vào vòng Chung kết World Cup 2023. Bộ phim nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tích của đội tuyển, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ về bình đẳng giới trong thể thao Việt Nam.

Từ ngày 20/7- 20/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào World Cup 2023 tổ chức tại Úc và New Zealand. Để góp phần tôn vinh và cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ, chuỗi chiến dịch cổ vũ mang thông điệp Hàng triệu fan luôn sát cánh cùng Đội tuyển nữ Việt Nam đã được thực hiện.

Chiến dịch nhằm kêu gọi sự ủng hộ và tình yêu của người hâm mộ bóng đá đối với tuyển nữ Quốc gia, và khẳng định rằng bất kể kết quả thế nào, các tuyển thủ cũng đã làm cho đất nước, con người Việt Nam tự hào.

