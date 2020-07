Ra mắt phân khu Singapore Shoptel, khai mở thị trường du lịch nghỉ dưỡng Vân Đồn

Kích hoạt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vân Đồn

Sự kiện kick-off với chủ đề “Biệt đội thần tốc - Thắp lửa vinh quang” do Tập đoàn CEO - chủ đầu tư dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City tổ chức diễn ra ngay trong khuôn viên của dự án đã thu hút hơn 500 nhân viên sales đến từ 6 đại lý: Hải Phát Land, Đất Xanh Miền Bắc, VDG Realty, VHS, C Best, Mai Việt Land tham dự.

Các nhân viên sales tham dự sự kiện kick-off hào hứng khi đi site tour dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City

Phát biểu tại sự kiện, ông Cao Văn Kiên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO kiêm Tổng giám đốc CEO Vân Đồn cho biết: Tập đoàn CEO đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng cho dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, từ công tác quy hoạch cho đến công tác triển khai dự án. Đồng hành cùng Chủ đầu tư là các đơn vị thiết kế nước ngoài nổi tiếng như Humphreys & Partners, Swan & Maclaren, Dark Horse Architecture... cùng các nhà thầu uy tín như Conteccons…

Ông Cao Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO phát biểu tại sự kiện

Chỉ sau hơn 1 năm triển khai, hiện Tập đoàn CEO đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1 của phân khu Singapore Shoptel và sẵn sàng giới thiệu 192 căn shoptel tới khách hàng. Theo ông Kiên, đó là minh chứng cho thấy dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra.

“Vân Đồn có những tiềm năng, lợi thế mà không vùng đất nào có được. Đầu tiên, đó là cảnh đẹp hiếm có của một vùng đất vừa có vịnh biển, vừa có núi vô cùng hoang sơ, độc đáo. Tiếp theo, đó là chính sách phát triển riêng có tại Vân Đồn, một trong 3 khu kinh tế đặc biệt ở Việt Nam. Ngoài ra, đó còn là sự chú trọng đầu tư của tỉnh Quảng Ninh dành cho hệ thống hạ tầng giao thông toàn tỉnh cũng như riêng tại Vân Đồn. Nhờ đó, hiện nay, chỉ mất 2,5 giờ là chúng ta đã có thể đi từ Hà Nội đến Vân Đồn, và nhiều chuyến bay từ Vân Đồn kết nối với thị trường quốc tế cũng rất dễ dàng. Về hạ tầng nội khu, ngay sát dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City là trục đường huyết mạch 58m, còn tuyến đường tỉnh lộ đi qua dự án cũng rộng tới 44m nên việc di chuyển tới dự án thuận tiện chính là một lợi thế lớn của dự án”, ông Kiên chia sẻ.

Với những sản phẩm đã hiện hữu cùng uy tín của chủ đầu tư BĐS hàng đầu Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO tin tưởng 500 chiến binh sales với tinh thần máu lửa và tràn đầy quyết tâm sẽ đưa các sản phẩm chất lượng của dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đến với khách hàng.

Đại diện chủ đầu tư và 6 đơn vị đại lý quyết tâm chinh phục, đưa sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao tới khách hàng

Sự kiện kickoff và ra mắt sản phẩm Singapore Shoptel lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng: chính thức kích hoạt thị trường nghỉ dưỡng Vân Đồn bừng tỉnh sau giấc "ngủ đông" trong suốt thời gian qua, với sản phẩm được giới đầu tư mong đợi nhất từ trước đến giờ: shoptel giá chỉ từ 4,7 tỷ đồng/căn, sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn tại một trong những “thủ phủ du lịch” miền Bắc trong tương lai, tâm điểm mới của thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Sổ đỏ vĩnh viễn, sinh lời hiệu quả với Singapore Shoptel

Singapore Shoptel - phân khu được mở bán đợt này

Với quy mô 358,3 ha trải dài trên 2,2km đường bờ biển Bãi Dài Vân Đồn, tầm nhìn trực diện ra Vịnh Bái Tử Long tuyệt đẹp, Sonasea Vân Đồn Harbor City được phát triển theo mô hình “All - in - one” với đầy đủ dịch vụ, tiện ích đẳng cấp 5 sao.

Bổ trợ cho khu tổ hợp khách sạn 1.000 phòng Sonasea Vân Đồn Complex do Tập đoàn Accor danh tiếng quản lý, nhiều tiện ích như Khu công viên chủ đề, đảo nghỉ dưỡng riêng tư Sonasea Island Retreat, bến du thuyền, đại lộ ánh sáng Ochard… sẽ mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi trọn vẹn nhất cho du khách khi đến với Vân Đồn.

Riêng phân khu Singapore Shoptel được mở bán đợt này cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng của dự án. Nằm trên đại lộ Orchard, nơi đây được định hướng trở thành “thành phố không ngủ” suốt bốn mùa trong năm, đem đến không gian mua sắm, vui chơi, giải trí mới lạ cho du khách, đồng thời mang lại giá trị sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, đây cũng là dự án ven biển hiếm hoi sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn, là sự bảo đảm quyền lợi và giá trị gia tăng không thể nào chắc chắn hơn cho các nhà đầu tư thông thái.

Với thiết kế độc đáo, 100% các căn shoptel tại Singapore Shoptel có ít nhất 2 mặt tiền với chiều cao 4 tầng hoặc 6 tầng nổi + 1 tầng hầm, phù hợp nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, mang lại hiệu suất thu lời cao.

Dự kiến cuối quý 3/2020, khi tổ hợp khách sạn 5 sao Sonasea Vân Đồn Complex chính thức được khởi công và sớm đi vào hoạt động cùng khu bãi tắm dài 2km, các hoạt động kinh doanh tại Singapore Shoptel sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết và trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của người dân và du khách tại Vân Đồn.

Tại lễ kick-off, chủ đầu tư đã công bố chính sách bán hàng hấp dẫn duy nhất trong tháng 7/2020 dành cho khách hàng. Theo đó, khi mua các sản phẩm Singapore shoptel, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng tối đa tới 85% (có điều kiện) với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, được ân hạn nợ gốc tới 18 tháng.

Với khách hàng không sử dụng chính sách ngân hàng sẽ được chiết khấu tới 4% giá bán sản phẩm (trước VAT). Đặc biệt, nếu khách hàng tham gia chương trình thanh toán sớm tới 95% sẽ được chiết khấu trực tiếp tới 9% (trước VAT) giá trị căn shoptel. Khách hàng mua sản phẩm Singapore Shoptel cũng được miễn phí quản lý vận hành đến ngày 31/12/2021.

Chính sách này bổ sung thêm 1 lợi thế vô cùng cạnh tranh cho Singapore Shoptel, tiếp thêm tự tin và quyết tâm cao độ để các “chiến binh” sales sẵn sàng “quét sạch” bảng hàng trong thời gian nhanh nhất.

Là dự án tiên phong tại Vân Đồn, sự ra mắt của Singapore Shoptel nói riêng cũng như dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City nói chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng hoàn toàn mới cho “đất Rồng”, đồng thời một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín của Tập đoàn CEO trên thị trường.