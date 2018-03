Quyên góp gần 200 triệu đồng ủng hộ chiến sỹ hy sinh khi cứu người bị nước cuốn trôi

(VTC News) - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức quyên góp gần 200 triệu đồng ủng hộ gia đình chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chiều 9/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66) - Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động quyên góp trong toàn đơn vị nhằm ủng hộ gia đình Thiếu úy Bùi Minh Quý (25 tuổi, quê Hà Nam).

Thiếu úy Quý là người vừa hy sinh khi tham gia cứu tài xế bị nước cuốn trôi tại đập tràn An Khê (Gia Lai).

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng - Phó Phòng PC66 cho biết: "Gia đình Thiếu úy Quý rất khó khăn, cha mẹ Quý mắc bệnh nặng nhiều năm nay. Quý là con trai duy nhất trong gia đình. Việc chiến sỹ Quý hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để lại nỗi đau, mất mát to lớn cho cha mẹ, người thân.

Chia sẻ những khó khăn, mất mát đó, đơn vị tổ chức lễ quyên góp với mong muốn cùng gia đình vượt qua khó khăn. Đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã quyên góp được gần 200 triệu đồng ủng hộ gia đình Thiếu úy Quý", Thượng tá Hùng nói.

Đồng đội quyên góp ủng hộ Thiếu úy Bùi Minh Quý hy sinh khi cứu người bị nước cuốn trôi. (Ảnh: CTV)

Được biết, người dân tại thị xã An Khê sau khi hay tin cũng tham gia quyên góp ủng hộ gia đình Thiếu úy Bùi Minh Quý với tổng số tiền 10,3 triệu đồng.

Cũng theo Thượng tá Đặng Ngọc Hùng, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Nhà nước tặng Huân chương “Chiến sỹ dũng cảm” cho Liệt sỹ, Thiếu úy Bùi Minh Quý.

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 14h ngày 3/3, xe tải chở mía do lái xe Trương Quang Vinh (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Nghĩa An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, khi đi qua đập tràn thuộc phường Ngô Mây, thị xã An Khê thì bị chết máy.

Lúc này, Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả nước và nước lớn làm xe bị kẹt lại, lái xe phải leo lên nóc xe kêu cứu.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực thị xã An Khê đã điều một xe và 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ.

Khi đến nơi, nước đã ngập gần tới cabin của xe tải và có nguy cơ cuốn trôi cả xe lẫn người.

Tang lễ của Thiếu úy Quý tại quê nhà. (Ảnh: CTV)

Nhận thấy tình hình nguy cấp, lực lượng cứu hộ đã triển khai đội hình, sử dụng dây phao cứu hộ cho thượng sĩ Bùi Minh Quý (sinh năm 1993, quê xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bơi ra vị trí xe bị mắc kẹt để cứu người.

Tuy nhiên, khi gần đến vị trí xe tải bị mắc kẹt, do nước về nhanh, chảy xiết nên thượng sĩ Quý bị cuốn xuống ngầm tràn và mắc kẹt tại đó. Nước chảy xiết nên lực lượng, phương tiện hiện có không thể tiếp cận vị trí thượng sĩ Quý mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đã gọi điện yêu cầu ban quản lý Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak tạm dừng xả nước. Đến 15h40 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được thượng sĩ Bùi Minh Quý, nhưng anh đã thiệt mạng. Tài xế Vinh may mắn thoát nạn.

Ngày 4/3, Đại tá Vũ văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy trước thời hạn cho chiến sỹ Bùi Minh Quý.

>>> Đọc thêm: Chiến sỹ công an hy sinh cứu người: Biết thủy điện xả lũ, tài xế vẫn cố tình lái xe đi qua

THANH HẢI