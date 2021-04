(VTC News) -

Báo cáo của CBRE Việt Nam cho thấy, trong quý I/2021, thị trường Hà Nội ghi nhận xấp xỉ 4.400 căn hộ mở bán mới, giảm 39% so với quý trước, nhưng tăng tới 270% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nếu so sánh với quý I/2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Việt Nam.

Chuyên gia của CBRE cho biết, căn hộ trung cấp tiếp tục là sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường khi chiếm đến 80% tổng nguồn cung mở bán mới trong quý I/2021. Khu phía Đông và phía Tây tiếp tục là hai khu vực chính tập trung dự án mới với tổng cộng chiếm 77% nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ dự án ở mức cao, trên 90% tổng nguồn cung mới.

Quý I/2021, giá căn hộ tại Hà Nội tăng 7 - 9%.

Giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, tăng 7% so với năm ngoái và ghi nhận ở ngưỡng trung bình là 1.461 USD/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương 33,6 triệu đồng/m2. Trong khi đó, mức giá bán phân khúc cao cấp và bình dân tăng lần lượt 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thứ cấp, một số dự án cao cấp mới hoàn thiện trong thời gian gần đây tại các khu vực dân cư đã phát triển như Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm ghi nhận mức tăng giá khả quan từ 3 - 7% theo năm.

Bên cạnh đó, các dự án nằm gần các khu vực có công trình hạ tầng được triển khai như: Khu vực dọc đường vành đai 2 trên cao hay có những thông tin tích cực về quy hoạch như tại khu vực quận Long Biên ghi nhận mức tăng từ 5 - 9% theo năm.

Bà Đỗ Vân Anh, chuyên gia CBRE dự báo, nguồn cung chào bán mới và doanh số bán trong năm 2021 dự kiến dao động trong khoảng từ 24.000 - 26.000 căn. Trong các quý tới, dự kiến sẽ có nhiều dự án nhà ở và khu đô thị mở bán trên nhiều khu vực khác nhau ở Hà Nội cả ở khu vực quận nội thành và các huyện ngoại thành sẽ giúp cho thị trường sôi động hơn. Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp dự kiến sẽ tăng từ 4 - 6% theo năm trong năm 2021.

Dự báo năm 2022, nguồn cung căn hộ mở bán mới dự báo sẽ dao động từ 27.000 - 29.000 căn. Tuy nhiên, phân khúc hạng sang sẽ phụ thuộc vào dự án mới, phân khúc còn lại sẽ phát triển ổn định với mức từ 4 - 6% như những năm trước.