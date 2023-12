Quiz: Á hậu đầu tiên được phong NSND, từng có mối tình với MC nổi tiếng là ai?

B

Quỹ chăm lo nghệ sĩ

Trịnh Kim Chi là một trong những nghệ sĩ tham gia tích cực trong công tác thiện nguyện. Cô thành lập "Quỹ chăm lo nghệ sĩ" để hỗ trợ các nghệ sĩ neo đơn, nhân viên hậu đài gặp khó khăn. Quỹ chăm lo nghệ sĩ do chị sáng lập từ năm 2021 được hoạt động bằng tiền cá nhân và gia đình. Sau đó, nhiều anh chị em nghệ sĩ muốn cùng góp sức.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Sau khi bắt tay vào công việc thiện nguyện, vô tình tôi nhận ra điều may mắn đến với tôi rất nhiều. Công việc kinh doanh của chồng tôi và cá nhân tôi thuận lợi. Tôi tự nghĩ phải chăng mình đã gửi đi tín hiệu tích cực sẽ nhận lại được những tín hiệu tích cực. Đó là lý do mà tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc này cho đến khi nào mình không còn tiền".

Hiện tại, Trịnh Kim Chi cũng đang điều hành sân khấu kịch mang tên mình, đồng thời bận rộn với vai trò Phó Chủ tịch, Trưởng ban Ái hữu Hội Sân khấu TP.HCM, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam.