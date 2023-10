Quảng Nam cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

(VTC News) -

Chiều tối 31/10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện về việc tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Theo đó, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ nay đến ngày 2/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Quảng Nam vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi; sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối và ngập úng tại vùng trũng. (Ảnh minh họa)

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Đại Lộc, Điện Bàn, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tam Kỳ, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi; sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối và ngập úng tại vùng trũng.

Để tập trung ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của nhân dân là trên hết.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn...

Tiếp tục thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, trên biển, khu vực miền núi, các hồ chứa nước, chủ các phương tiện vận tải đường thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình thời tiết nguy hiểm và mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.