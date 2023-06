Quang Hải gia nhập CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Nguyễn Quang Hải chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1997 ký hợp đồng có thời hạn một năm rưỡi với đội bóng ngành công an. Quang Hải sẽ thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ngay trong giai đoạn 2 của V-League 2023 sau khi được đăng ký giữa mùa giải.

"Quang Hải rất tự hào được khoác áo CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất V-League mùa giải năm nay. Tiền vệ sinh năm 1997 hy vọng rằng đội bóng ngành Công an sẽ là nơi để anh có thể tìm lại được phong độ và đẳng cấp vốn có", CLB Công an Hà Nội thông báo.

Đội bóng này cũng xác nhận Quang Hải sẽ góp mặt trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 V-League 2023 diễn ra cuối tuần này.

Quang Hải trở lại Việt Nam thi đấu.

Theo nguồn tin của VTC News, Quang Hải nhận mức lương không dưới 100 triệu đồng/tháng. Mức đãi ngộ mà Quang Hải nhận ở CLB mới là kỷ lục của cầu thủ nội tại V-League. Có tin đồn rằng Quang Hải có thể được trả lương lên tới 180 triệu đồng/tháng nhưng con số này chưa được xác nhận. Quang Hải chắc chắn nhận được mức phí lót tay trên 5 tỷ đồng/năm.

Trước khi gia nhập CLB Công an Hà Nội theo dạng tự do, Quang Hải thi đấu cho Pau FC ở mùa giải 2022/23. Cầu thủ này quyết định sang châu Âu tìm kiếm cơ hội khi rời Hà Nội FC vào tháng 4/2022. Anh ký hợp đồng 2 năm nhưng chia tay đội bóng Pháp chỉ sau một mùa giải.

Trong thời gian ở Pháp, Quang Hải ra sân tổng cộng 12 trận cho Pau FC ở Ligue 2, trong đó 2 lần đá chính. Tổng thời gian thi đấu của tiền vệ này cho đội bóng Pháp là 254 phút. Quang Hải ghi một bàn thắng.

Tuy nhiên, đến giai đoạn lượt về của mùa giải, Quang Hải không còn được HLV Didier Tholot tin tưởng. Anh chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí, trong khoảng 12 vòng đấu cuối cùng ở Ligue 2, Quang Hải bị gạch tên khỏi danh sách đăng kí thi đấu của Pau FC và chủ yếu ra sân cho dội dự bị.

Quang Hải vừa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong loạt trận quốc tế tháng 6. Tiền vệ này đá chính trong cả 2 trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria.

Hàn Phong