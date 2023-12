Quang Hải bị loại khỏi danh sách rút gọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2023

(VTC News) -

Chiều 28/12, Ban tổ chức công bố danh sách rút gọn các hạng mục giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023. Ở hạng mục Quả bóng Vàng nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không lọt vào top 5. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu kém thuyết phục, anh không thể hiện được nhiều điều dù đã trở về thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và vô địch V.League 2023.

Tiền vệ Lâm Ti Phông của CLB Thanh Hoá cũng "trượt" danh hiệu cao quý này. Anh có 2 danh hiệu vô địch cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng như vậy là chưa đủ để cầu thủ sinh năm 1996 lọt vào danh sách cuối cùng.

Nguyễn Quang Hải trượt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2023.

Cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam 2023 gọi tên Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) và Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel). Với màn trình diễn ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia, cơ hội chia đều cho Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Tuy nhiên, Tuấn Hải đang có ưu thế nhất định bởi anh chơi bùng nổ tại cúp C1 châu Á, giúp Hà Nội FC có 2 chiến thắng trước Wuhan Three Towns và Urawa Red Diamonds. Ba cầu thủ còn lại là Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội) là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Đồng.

Ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ, Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I), Huỳnh Như (Lank FC), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM I), Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM I), Phạm Hải Yến (Hà Nội I) xuất hiện trong bản danh sách cuối cùng. Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup nữ 2023 là cơ sở để Kim Thanh có thể tự tin và chiếm ưu thế trên đường đua dến danh hiệu cá nhân cao quý này.

Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang cạnh tranh ở hạng mục cầu thủ trẻ nam xuất sắc. Ở hạng mục của nữ, Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Vũ Thị Hoa (Hà Nội I) và Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam) đang có lượng phiếu bầu không quá chênh lệch.

Vị trí cầu thủ ngoại xuất sắc nhất ghi dấu ấn của các tiền đạo người Brazil như Bruno Cunha, Rafaelson và Jhon Cley. Danh hiệu Quả bóng Vàng futsal chứng kiến sự áp đảo của các thành viên Thái Sơn Nam TP.HCM như Châu Đoàn Phát, Phạm Đức Hoà, Nhan Gia Hưng và Hồ Văn Ý. Người còn lại là Lâm Tấn Phát (Sahako).

Danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam: 1. Quả bóng Vàng nam - Bùi Hoàng Việt Anh (Công an Hà Nội) - Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel) - Phạm Tuấn Hải (Hà Nội) - Đặng Văn Lâm (Bình Định) - Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội) 2. Quả bóng vàng nữ - Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I) - Huỳnh Như - Lank FC - Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM I) - Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM I) - Phạm Hải Yến (Hà Nội I) 3. Quả bóng vàng Futsal - Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam TP.HCM) - Nhan Gia Hưng (Thái Sơn Nam TP.HCM) - Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM) - Lâm Tấn Phát (Sahako) - Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TP.HCM) 4. Cầu thủ trẻ xuất sắc - Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam) - Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) - Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa) 5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc - Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T) - Vũ Thị Hoa (Hà Nội I) - Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam) 6. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc - Bruno Cunha (Thanh Hóa/Thể Công Viettel) - Jhon Cley (Công an Hà Nội/ HAGL) - Rafaelson (Bình Định/ Nam Định)