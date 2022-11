'Quan Vũ' Lục Thụ Minh: Quá khứ tù tội và ân oán với 'vua hài' Châu Tinh Trì

(VTC News) -

Diễn viên Lục Thụ Minh qua đời vào sáng 1/11 sau cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 66 tuổi. Đối với khán giả mê phim, tên tuổi ông gắn liền với vai Quan Vũ trong bộ phim truyền hình kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa 1994. Đây là vai Quan Vũ được đánh giá thành công bậc nhất trong các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của La Quán Trung.

Lục Thụ Minh trong vai Quan Vân Trường.

Bị bắt đúng hôm sinh nhật

Lục Thụ Minh sinh năm 1956 tại Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc), trong một gia đình đông con. Nam diễn viên từng chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình trong cuốn tự truyện: "Nhà tôi chỉ có thể ăn bánh bao. Mỗi bữa với tôi đều như đánh trận, nhanh tay cướp thì còn, chậm chân thì hết. Những ngày đầu tháng, gia đình tôi phải đi mượn lương thực nhà hàng xóm".

Dù hoàn cảnh gia đình không đủ ăn nhưng Lục Thụ Minh lại có thân hình to lớn. Do vậy, khi đi học, ông được tham gia vào đội bóng rổ của nhà trường. Sau một thời gian, Lục Thụ Minh phát hiện ra niềm đam mê với kinh kịch. Tuy nhiên, ông bị cha phản đối quyết liệt. Theo cha của Lục Thụ Minh, đó là nghề không đáng được tôn trọng, không phù hợp với một đấng nam nhi.

Bất chấp sự phản đối của cha, Lục Thụ Minh vẫn gắn bó với sân khấu kịch. Ông ra nhập Đoàn kịch nói Tây An. Khi sự nghiệp chưa khởi sắc, nam diễn viên vướng phải án tù 18 tháng. Lục Thụ Minh chưa bao giờ giấu diếm điều này, thậm chí còn tiết lộ mình bị bắt vào đúng sinh nhật. Tuy nhiên, Lục Thụ Minh không tiết lộ lý do vì sao mình phải ngồi tù. Có thông tin ông bị kết án do tham gia hoạt động khiêu vũ không lành mạnh; lại có thông tin rằng lúc đó nam diễn viên sinh sống với một cô gái chưa đủ 18 tuổi.

Trong thời gian ngồi tù, Lục Thụ Minh bị giam giữ cùng các tội phạm tử hình. Ông rất lo lắng và đau khổ. Nam diễn viên biết rằng, việc ngồi tù đồng nghĩa với con đường nghệ thuật của ông chưa kịp khởi sắc đã đứng trước nguy cơ kết thúc vĩnh viễn. Ông lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ được đứng trên sân khấu.

Và quả thực, sau khi ra tù, Lục Thụ Minh không thể quay trở lại với sân khấu. Ông phải đi làm tại một công ty mậu dịch suốt 3 năm. Khi nghe tin đoàn làm phim Tam Quốc diễn nghĩa đang tuyển diễn viên, một người bạn khuyên Lục Thụ Minh nên tới Bắc Kinh thử vai. Ban đầu, ông ngập ngừng không muốn đi. Tuy nhiên, do khát khao trở lại con đường nghệ thuật, Lục Thụ Minh quyết định thử tìm vận may cho mình.

Lần này, may mắn đã mỉm cười với ông. Nhờ thân hình to lớn, ông được đạo diễn giao cho vai Quan Vân Trường. Trong suốt thời gian quay phim, ông đều dành toàn bộ tâm huyết cho vai diễn. Sau mỗi ngày làm việc trên trường quay, buổi tối ông lại nhốt mình trong phòng tập thoại, luyện đài từ, cử chỉ.

Tưởng đã hết hy vọng phát triển sự nghiệp diễn xuất, Lục Thụ Minh lại vụt sáng với vai Quan Vân Trường.

Đường Quốc Cường - người đóng vai Gia Cát Lượng trong phim - rất khâm phục sự hết mình cho vai diễn của Lục Thụ Minh. Diễn viên này cho hay, đồng nghiệp của ông phải để râu dài trong suốt 3 năm quay phim, khó chịu vô cùng. Trên trường quay, Lục Thu Minh phải dùng khăn quấn chặt đầu, dùng băng dính dán lên thái dương để kéo cho đôi mắt trở nên thật xếch. Sau nhiều ngày như thế, mặt Lục Thụ Minh bị chảy máu, mưng mủ. Ông thường xuyên rơi vào trạng thái buồn nôn, chóng mặt.

Lục Thụ Minh cũng tự mình đảm nhận các pha hành động trong phim. Kết quả là ông bị ngã ngựa 6 lần. Trong cảnh quay "kết nghĩa vườn đào", ông bị thương nặng tới mức tính mạng bị đe dọa.

Những nỗ lực của Lục Thụ Minh cho vai diễn được đền bù xứng đáng. Sau khi bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa lên sóng, vai Quan Công được công chúng rất yêu mến. Diễn xuất của Lục Thụ Minh trong vai này được đánh giá là kinh điển. Ông từng tâm sự: "Tôi như được tưới mát, sống dậy nhờ vai diễn này. Bộ phim là sức mạnh, mở con đường mới cho tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác thiêng liêng đó".

Ân oán với Châu Tinh Trì

Sau thành công của Tam Quốc diễn nghĩa, Lục Thụ Minh được Châu Tinh Trì mời đóng vai Ngưu Ma Vương trong Đại thoại Tây du. Trên trường quay, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nam diễn viên chỉ trích vua hài kiêu căng, ngạo mạn, coi thường đồng nghiệp. Theo Lục Thụ Minh, Châu Tinh Trì cố tình sử dụng tiếng Quảng Đông để trao đổi công việc, khi ông không hiểu thì lại mỉa mai, mắng nhiếc ông.

Sau khi kết thúc quá trình quay phim, Lục Thụ Minh yêu cầu ê-kíp không đề tên ông trong phần giới thiệu diễn viên. Ông cũng khẳng định sẽ không bao giờ hợp tác cùng Tinh gia thêm bất cứ lần nào nữa.

Lục Thụ Minh ngoài đời.

Ông có cuộc hôn nhân êm ấm và hai người con.

Về đời tư, Lục Thụ Minh có cuộc hôn nhân êm ấm nghệ sĩ ca kịch Cao Lan. Họ có với nhau hai người con, một trai, một gái. Con trai ông nối nghiệp cha, từng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đang là đạo diễn.

Lục Thụ Minh không mấy dư giả về kinh tế. Ông ít đóng phim mà dành nhiều tâm huyết cho việc thúc đẩy văn hoá ở Tây An. Khán giả nhiều lần xót xa khi thấy ông đi diễn tại các hội chợ, đám cưới hay những sự kiện bình dân. Tiền thù lao có được, ông dùng để chữa bệnh cho mình. Nam diễn viên phải chạy thận để duy trì sự sống.

Bên cạnh đó, hàng tháng ông vẫn trích ra một khoản để giúp đỡ bạn thân Lý Tĩnh Phi - người đóng vai Trương Phi trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Cả hai quen biết nhau trong thời gian quay phim. Tình bạn của họ được duy trì trong suốt mấy chục năm qua. Trương Tĩnh Phi bị liệt, phải ngồi xe lăn và không có người thân chăm sóc. Do đó, Lục Thụ Minh và một số người bạn cùng đóng Tam Quốc diễn nghĩa khi xưa vẫn đóng góp tiền bạc giúp Lý Tĩnh Phi tìm được bình yên trong viện dưỡng lão.

Ngày 1/1 vừa qua, Lục Thụ Minh trút hơi thở cuối cùng vì bệnh tim, hưởng thọ 66 tuổi. Sự ra đi của ông khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp tiếc thương. Dù ông không còn sống nhưng hình tượng Quan Công do ông thể hiện vẫn luôn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.