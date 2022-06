Quán quân Vietnam Idol Kids Thiên Khôi 'lột xác' về cả giọng hát lẫn ngoại hình

(VTC News) -

Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 - Thiên Khôi vừa ra mắt MV mới mang tên Vì anh ngốc nghếch với phong cách trưởng thành cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Khi bước ra từ cuộc thi âm nhạc, Thiên Khôi gây ấn tượng bởi ngoại hình dễ thương, mũm mĩm cùng mái tóc Maika đặc trưng. Cậu học trò cưng của nữ ca sĩ Văn Mai Hương còn để lại dấu ấn khó phai với phong cách âm nhạc độc đáo. Thiên Khôi được yêu mến với những ca khúc như Biết em lại vô tình, Tell me why, Đi đâu để thấy hoa bay,...

Thiên Khôi là quán quân Vietnam Idol Kids 2017.

Trở lại với MV mới mang màu sắc âm nhạc khác lạ, Thiên Khôi gây bất ngờ với vẻ trưởng thành. Sau 1 năm dài yên ắng để tìm hiểu nhiều hơn về âm nhạc, lịch sử của âm nhạc và chính bản thân mình, Thiên Khôi kết hợp dòng nhạc Bossa Nova với Pop để tạo ra bài hát dễ nghe mà vẫn không mất chất riêng của Bossa Nova. Trước đó, nam ca sĩ đã thử phối khí ca khúc này với 2 dòng nhạc là Indie-Pop và Disco. Tuy nhiên, đến khi ráp nhạc cụ và cầm cây đàn điện lên, Thiên Khôi đã tạo ra được phiên bản hoàn toàn mới, đậm chất Mỹ này.

Thiên Khôi thể hiện tài năng với vai trò là nhạc sĩ, sáng tác, sản xuất và producer.

Cách đây 2 năm, Vì anh ngốc nghếch là một trong những ca khúc thể hiện tài năng của Thiên Khôi ở vai trò là nhạc sĩ, sáng tác, sản xuất, và producer. Sau vài sản phẩm ballad, nam ca sĩ nhận ra rằng thể loại này chưa thể truyền đạt được tính cách và phong cách âm nhạc của mình. Thông qua MV mới, ca sĩ sinh năm 2005 bộc lộ sự trưởng thành về phần nghe lẫn phần nhìn. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu cột mốc nam ca sĩ thoát khỏi hình ảnh của “bé Thiên Khôi” trước đó.

Ở tuổi 17, Thiên Khôi đã có những nhận định sâu sắc trong quá trình thực hiện sản phẩm: “Khó khăn lớn nhất của Thiên Khôi trong việc thực hiện MV này chính là thông điệp. Thiên Khôi muốn truyền tải thông điệp qua MV một cách mộc mạc và cổ điển. Khôi đã phải gặp đạo diễn Kiro Đinh nhiều lần để trao đổi mới truyền tải được nội dung để có thể tạo ra được sản phẩm chỉn chu và truyền tải thông điệp một cách dễ hiểu nhất”.

Nam ca sĩ đã “lột xác” với hình ảnh mới, thoát khỏi cái mác “bé Thiên Khôi” và hướng đến phong cách trưởng thành hơn ở tuổi 17.

Nam ca sĩ mong muốn qua sản phẩm này, khán giả có thể thấy được khía cạnh mới của Thiên Khôi và sự đa dạng, hiệu quả của việc kết hợp 2 thể loại nhạc khác nhau, tạo tiền đề phát triển các sản phẩm âm nhạc mới mẻ. MV Vì anh ngốc nghếch là “phát súng đầu tiên” cho sự kết hợp giữa các phong cách âm nhạc và loạt dự án của Thiên Khôi trong năm 2022.

Video: MV "Vì anh ngốc nghếch"