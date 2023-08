Quán quân The Voice Vũ Thảo My trao nhầm hoa cho chàng trai đã có chủ

(VTC News) -

Ở tập cuối Người ấy là aimùa 5, ca sĩ Vũ Thảo My là nữ chính với dàn cố vấn gồm Minh Tú, Phương Ly, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Ở vòng đầu tiên, nữ ca sĩ đã nói lời tạm biệt Trần Trọng. Cô cảm thấy anh mang năng lượng của người đã có chủ.

Đúng như dự đoán, Trần Trọng và bạn gái bước ra sân khấu, cả hai đã có 8 năm yêu nhau. Bạn gái của Trần Trọng cảm thấy anh là một người bạn trai chung thủy và yêu cô hết mực. Ngay sau đó, Trần Trọng cũng có màn cầu hôn lãng mạn với bạn gái ngay trên sân khấu.

Trần Trọng là chàng trai đầu tiên dừng chân.

Đến với vòng 2, Hiếu Vũ là anh chàng tiếp theo phải dừng chân. Dàn cố vấn đều cho rằng anh thuộc nhóm LGBT, tuy nhiên Lệ Quyên lại nghĩ anh là chàng trai độc thân. Sau đó, Hiếu Vũ lộ diện với tấm bảng màu tím. Anh trải lòng từ bé đã nhận ra điều thay đổi ở bản thân, nhưng vì là con trai trưởng nên việc “come out” vẫn rất khó khăn.

Trước khi ra về, Hiếu Vũ còn chuẩn bị một món quà dành cho Vũ Thảo My. Anh cảm thấy ngưỡng mộ tất cả các bạn nữ đã dám mạnh mẽ gạt bỏ quá khứ và ngồi vào ghế nữ chính để tìm một nửa còn lại phù hợp với mình.

3 anh chàng còn lại bước vào vòng cuối cùng. Trong khi Lệ Quyên, Minh Tú đều cho rằng Tim Nguyễn vẫn là người phù hợp nhất với Vũ Thảo My, thì Phương Ly và Lâm Bảo Châu lại nghĩ rằng Hayden Phạm là người nên chọn. Sau một thời gian đắn đo, Vũ Thảo My đã quyết định trao hoa cho Hayden Phạm.

Vũ Thảo My trao hoa cho Hayden Phạm.

Ở màn lộ diện, Tim Nguyễn xuất hiện là nam đã có chủ. Anh chia sẻ bà xã vừa hạ sinh em bé nên chưa thể có mặt tại sân khấu hôm nay. Tim Nguyễn cũng khẳng định giao diện của anh ấy đã khiến rất nhiều người cho rằng anh thuộc nhóm LGBT.

Minh Tiến là người thứ hai bước ra lộ diện. Vũ Thảo My cảm nhận anh là LGBT, nhưng đối với dàn cố vấn lại khẳng định anh chắc chắn là độc thân. Màn lộ diện khiến Vũ Thảo My tiếc nuối khi Minh Tiến là nam độc thân duy nhất của tập này. Dù bị loại nhưng Minh Tiến hứa sẽ ở đến cuối chương trình để đợi Vũ Thảo My.

Minh Tiến hứa sẽ chờ Vũ Thảo My sau hậu trường nếu chọn sai.

Hayden Phạm - chàng trai được nữ chính lựa chọn xuất hiện với bảng màu đỏ “đã có chủ”. Xuất hiện tại chương trình, vợ của anh tiết lộ cả hai vừa làm đám cưới từ 2 tháng trước.

Tưởng chừng sẽ ra về trong cô đơn, tuy nhiên Minh Tiến vẫn giữ đúng lời hứa đã ở lại tới cuối chương trình để chờ Vũ Thảo My. MC Trấn Thành cùng dàn cố vấn cũng đều vỡ òa trước cái kết lãng mạn này.

Ngọc Thanh