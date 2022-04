Quán quân Rap Việt Seachains: 'Tôi thực sự rất ngưỡng mộ bạn gái'

(VTC News) -

Seachains tên thật là Huỳnh Long Hải, sinh năm 1995, ở Cần Thơ. Anh từng có thời gian làm việc cho PB Nation của ca sĩ Phúc Bồ. Sau đó anh tách ra hoạt động riêng như một rapper tự do và phát hành nhiều ca khúc gồm “Slow Down” (2018), “Mười bốn giờ lăm” (2019), “Anh 17” (2020), “I'm Alright” (2020),...

Hơn 10 năm theo đuổi nhạc rap, dù nhiều lúc cảm thấy nản lòng nhưng anh vẫn kiên trì với đam mê. Anh từng tâm sự động lực lớn của anh là gia đình, đặc biệt là mẹ. Khi còn sống, mẹ muốn anh xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Vì thế, anh đến với Rap Việt để hoàn thành mong ước của mẹ. Trải qua hành trình dài với nhiều tiết mục thăng hoa, Seachains đã xuất sắc trở thành Quán quân Rap Việt mùa 2.

Khép lại một hành trình, Seachains vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc vỡ òa nhưng đã có cho mình những dự tính trong tương lai. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với Seachains về những thay đổi trong cuộc sống cũng như chặng đường âm nhạc tiếp theo.

Mẹ chỉ cho tôi 3 năm để theo đuổi thành công với rap

- Đã hơn 1 tháng kể từ khi đăng quang ngôi vị Quán quân Rap Việt mùa 2, cảm xúc của Seachains hiện tại thế nào?

Tôi vẫn còn rất vui và lâng lâng. Khoảnh khắc tên mình được xướng lên, cảm giác đầu tiên là bất ngờ vì ngay từ lúc casting, tôi không nghĩ là mình sẽ vào sâu đến như vậy và giành chiến thắng. Sau đó là vui mừng, lúc đó điện thoại tôi rung liên tục vì mọi người xem trực tiếp, biết tin liền gọi điện chúc mừng, inbox gần như nổ luôn. Đến tận bây giờ, những tin nhắn chúc mừng tôi vẫn chưa trả lời hết.

- Sau khi trở thành quán quân, cuộc sống của Seachains thay đổi thế nào?

Có rất nhiều sự thay đổi. Đầu tiên là về ngoại hình. Sau khi trở thành quán quân thì hình như tôi vui quá nên ăn nhiều và tăng lên khoảng 5-6 kg rồi. Sự thay đổi thứ hai là về vấn đề tài chính, tôi có nhiều show hơn, đi diễn nhiều hơn và cũng được mời tham gia hợp tác nhiều dự án. Nhờ đó mà tôi có thu nhập thêm ngoài tiền thưởng để sửa nhà cho bố. Vài năm tới, nếu thành công hơn, tôi sẽ xây cho gia đình một ngôi nhà mới. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất khi trở thành quán quân là gia đình, bạn bè rất tự hào về tôi.

- Trước khi tham gia Rap Việt, gia đình có ủng hộ Seachains theo đuổi con đường rap không?

Trước đó thì gia đình tôi kiểu không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản, bởi ba mẹ lo cho tôi. Khi còn sống, mẹ từng nói với tôi là “Mẹ sẽ cho con 3 năm nữa, nếu như con không đạt được thành công nhất định thì hãy chuyển sang làm một việc khác ổn định hơn”. Chính câu nói của mẹ đã thôi thúc tôi nỗ lực khẳng định bản thân hơn. Trong thời điểm đó, tôi dành thời gian làm nhạc, không quan tâm tương lai ra sao… Và giờ tôi muốn khoe với mẹ rằng “con đã làm được rồi”. Chiếc cúp quán quân là phần thưởng, cột mốc quan trọng đánh dấu những tháng ngày nỗ lực đã được đền đáp.

"Tôi từng vỡ mộng"

- Rất lâu trước khi có ngày hôm nay, Seachains đã đến với rap như thế nào?

Tôi đến với rap cũng ngẫu nhiên lắm vì thời điểm đó tôi có thích một cô gái nhưng là yêu xa. Rồi một lần bạn đó gửi cho tấm hình graffiti thì tôi không biết đó là hình gì nên mới hỏi lại. Bạn thấy thế mới bảo tôi là “đồ nhà quê”. Cảm giác lúc đó khó chịu lắm nên tôi mới tìm hiểu graffiti là gì rồi tới văn hoá hiphop. Trong đó hiphop bao gồm cả breakdance, vẽ graffiti, dj và rap. Càng tìm hiểu sâu thì tôi càng bị cuốn theo và bắt đầu viết những bài rap đầu tiên là vào năm 2009. Dần dần rap trở thành niềm đam mê khiến tôi yêu đến bây giờ.

- Seachains có gặp khó khăn gì khi theo đuổi rap?

Khó khăn lớn nhất đối với tôi chắc là về thời gian và tiền để đầu tư vào sản phẩm. Về vấn đề tiền thì tôi có đi làm nhiều công việc vừa trang trải cuộc sống vừa là để sáng tác âm nhạc. Còn về vấn đề thời gian, vì mẹ chỉ cho tôi 3 năm nên tôi rất muốn sớm chứng minh cho gia đình thấy con đường tôi chọn là đúng đắn. Hơn nữa, lúc tôi từ Cần Thơ lên TP.HCM thì cũng là lúc mẹ bị bệnh, nên thời gian càng trở nên gấp gáp hơn. Tôi chỉ muốn mình thành công thật sớm để báo hiếu cho ba với mẹ thôi.

- Khoảng thời gian ở TP.HCM, anh hiện thực đam mê thế nào?

Tôi lên TP.HCM vào năm 2013, lúc đó cứ nghĩ sẽ gặp được nhiều anh em làm nhạc, công việc sẽ rất trơn tru, nhiều người biết đến sẽ có nhiều show diễn. Tôi còn dự định sẽ thành công ở tuổi 22 nhưng không thể thực hiện được. Thực tế trái ngược, tôi vỡ mộng vì cuộc sống quá khắc nghiệt. Tôi chạy theo chuyện cơm áo gạo tiền, hàng ngày lo chi phí nhà ở, điện nước. Thời gian dành cho rap chỉ là lúc trên đường khi đi ngoài đường, khi đang chạy xe, cứ nghĩ ra được câu nào sẽ note lại trong điện thoại. Cuối ngày sẽ gom lại để viết thành bài.

Không thể sống theo bình luận tiêu cực

- Khó khăn như vậy, động lực nào khiến Seachains có thể kiên trì theo đuổi đến hơn 10 năm?

Tôi nghĩ động lực lớn nhất vẫn là gia đình. Động lực thứ hai là điều mình thích, chỉ cần tập trung vào điều đó, còn tất cả mọi thứ tạm gác sang một bên. Cố gắng giữ cho sức khoẻ và tinh thần được thoải mái, khoẻ mạnh mỗi ngày. Thời điểm ở TP.HCM, có lúc thấy nản vì rap hoài mà không ai biết đến mình, chạnh lòng lắm khi anh em mình đều được biết đến còn mình thì vẫn cứ mãi ngang ngang, bình bình như vậy. Những lúc như thế, tôi vẫn lấy họ để làm động lực cho chính mình, chứ không tự hạ thấp bản thân cũng như người khác. Tôi cố gắng xem họ là động lực cho bản thân. Mọi thứ dần khá lên khi tôi gặp OTD, những người anh em cùng chí hướng.

- Nhóm OTD có ý nghĩa thế nào với Seachains?

Chúng tôi gặp nhau vào khoảng những năm 2016-2017, lúc đó thì anh em chỉ là một nhóm chơi chung với nhau thôi. Tôi gặp Ricky, Lăng LD và Phú Nhỏ. Chúng tôi gom lại ở chung một chỗ, là tầng 2 nhà anh Phúc Bồ. Cả nhóm sinh hoạt, ăn uống chung, chia sẻ cùng nhau tất cả kiến thức về âm nhạc, người này đọc được cuốn sách hay sẽ nói với người kia.

Tôi nhớ nhất khoảng thời gian đó, tôi không có bất cứ thu nhập gì vì quyết định nghỉ hết tất cả việc không liên quan tới âm nhạc để tập trung 100% làm nhạc. Lúc đó, anh Ricky, Phú Nhỏ cũng như Lăng LD đã cưu mang tôi, lo tiền nhà cũng như tiền ăn uống cho tôi trong vòng 3-4 tháng trời. OTD là gia đình của tôi, đó là lý do tôi có hình xăm logo OTD trên cánh tay.

- Phải đến “Simple Love” kết hợp với Obito, Seachains mới được khán giả biết đến rộng rãi?

Lúc phát hành “Simple love” thì tôi kiểu bị choáng ngợp tại vì bỗng dưng nhiều người biết đến mình. Nhưng khoảng thời gian đó đối với tôi cũng vô cùng kinh khủng. Mỗi sáng thức dậy, tôi hay đọc bình luận của khán giả về mình trên các nền tảng mạng xã hội, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có. Họ làm tôi hoài nghi về khả năng của bản thân rằng “Liệu có đúng là mình rap dở thực sự không”. Lúc đó tinh thần của tôi xuống rất thấp và khoảng thời gian đó tôi nghe được bài hát “Bloody valentine” của Machine Gun Kelly. Ca khúc đó đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

- Giờ anh còn nhận những bình luận tiêu cực không?

Sau khi trở thành Quán quân thì vẫn có những bình luận tiêu cực. Nhưng tôi nghĩ là mình không thể nào mà sống theo những bình luận đó được và chỉ nên tập trung vào những thứ mà tôi giỏi nhất và những người mà yêu thương mình nhất thôi. Nói là mình không chú ý hoàn toàn thì cũng không đúng, những lần mà tôi nhận được những bình luận tiêu cực đó thì tôi sẽ tự nhủ với lòng mình là thời gian tới hoặc khoảng thời gian nào đó mình sẽ cố gắng thuyết phục được họ.

Để tránh suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ là mình sẽ đi tập thể dục nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn và sẽ mở lòng nhiều hơn. Tôi chia sẻ với bạn bè của mình nhiều hơn. Và cũng may mắn là có anh em của mình, đó là tổ đội OTD. Tôi cũng hay san sẻ về những buồn vui với anh em, mọi người cũng động viên nhau rất nhiều.

Theo đuổi hình mẫu trong đầu

- Nhìn lại hành trình hơn 10 năm của mình, Seachains thấy mình thay đổi thế nào?

Hơn 10 năm theo rap, tôi thấy mình là người lì lợm hết sức. Về phần âm nhạc tôi thay đổi rất nhiều, biết chọn lọc kỹ càng hơn về từ ngữ của mình, vì trước đó tôi cứ dùng từ ngữ theo cảm xúc và có những từ ngữ không phù hợp với đại chúng. Bây giờ tôi kỹ càng hơn về phần đó vì khán giả có những người lớn tuổi và có những bạn học sinh tiểu học, chưa thể nào hiểu sâu về những điều mà mình nói và nếu họ hiểu sai thành những điều tiêu cực thì rất đáng tiếc.

- Trong giới underground, Seachains thần tượng rapper nào? Đó có phải hình mẫu âm nhạc bạn muốn theo đuổi?

Ở Việt Nam thì tôi nể nhất là anh Binz tại vì tôi theo dõi anh Binz từ những ngày đầu. Lúc đó thì ngoại hình anh Binz rất là bụ bẫm, dễ thương chứ không được ngầu như bây giờ. Sau một khoảng thời gian nghe nhạc anh Binz, tôi thấy được sự thay đổi của anh. Âm nhạc trở nên catchy (bắt tai) và trendy (xu hướng) hơn, sản phẩm nào ra cũng ở top đầu các bảng xếp hạng. Tôi thật sự rất khâm phục anh Binz.

Về hình mẫu âm nhạc thì tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi hình mẫu có sẵn trong đầu. Tôi sẽ thể hiện điều đó với khán giả trong thời gian tới thông qua các sản phẩm âm nhạc của mình.

- Mặc dù rap đã được công chúng đón nhận hơn nhưng hình ảnh rapper vẫn còn ít nhiều thiếu thiện cảm với công chúng, Seachains nghĩ vì sao lại vậy?

Đúng là rap đã trở nên đại chúng hơn nhưng khán giả vẫn còn rất khắt khe. Đó là một tín hiệu tốt, khán giả càng nghiêm khắc, người nghệ sĩ càng phấn đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, hình ảnh rapper thế nào trong mắt công chúng không phải do thể loại âm nhạc quyết định mà là do chính rapper đó quyết định. Không chỉ riêng rapper mà bất kì ai muốn được biết đến như thế nào đều do người đó lựa chọn, hành động, lời nói của mình thể hiện ra sao là quyền của mình.

Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ thì mọi thứ, kể cả hình ảnh sẽ do khán giả quyết định phần nhiều hơn. Vì thế mình cần ứng xử thật khéo, tinh tế. Đôi khi thẳng thắn, thật thà quá cũng là điều thiệt thòi cho mình hay nó mang lại luồng ý kiến ảnh hưởng tới các rapper khác. Tôi nghĩ rapper không những rap hay mà phải biết ứng xử. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rap vẫn là một luồng văn hoá hoàn toàn mới ở Việt Nam nên tôi mong khán giả mở lòng hơn để đón nhận những điều mới mẻ.

- Dự án âm nhạc sắp tới của Seachains?

Trong năm nay thì tôi sẽ phát hành một bài hát mà mình rất tâm đắc. Bài hát có tên là “Vì em” được viết dành tặng một người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi là bạn gái.

Rất ngưỡng mộ bạn gái

- Được biết, bạn gái Seachains cũng rap rất giỏi?

Linh Đan rất thích hát và trong quá trình tôi tham gia Rap Việt, cô ấy rất ủng hộ. Có một lần tôi chuẩn bị cho phần thi, tôi hỏi Linh Đan có biết rap không, rap cho tôi nghe. Lúc Đan rap, tôi choáng ngợp luôn. Tôi cảm thấy đó là tài năng thực sự chứ không phải do luyện tập mà có thể thành. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ bạn gái.

- Seachains và bạn gái quen nhau thế nào?

Tôi gặp Linh Đan vào cuối năm 2020 khi ra Hà Nội chơi. Bạn của tôi cũng là bạn của cô ấy vì thế khi đi chơi nên có gọi Linh Đan đi cùng rồi cả hai quen nhau. Nhưng thời điểm đó cả hai đều có bồ rồi nên không nói chuyện gì nhiều. Mãi đến thời gian sau này thì Linh Đan vào Sài Gòn thì tôi và Linh Đan có thêm nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Cảm thấy hợp nhau, chúng tôi bắt đầu làm bạn trước, 1 năm sau thì bắt đầu hẹn hò.

- Hai bạn có kết hợp trong sản phẩm sắp tới không?

Đúng là không phải chỉ mình tôi thấy tài năng của Đan mà nhiều người rất ủng hộ khi tôi đăng tải video Đan rap lên mạng xã hội và trở nên viral. Có nhiều ý kiến bảo tôi thử kết hợp với Đan xem sao nhưng tôi muốn mọi thứ tự nhiên nhất có thể, để tuỳ duyên, nếu như cô ấy muốn và khán giả ủng hộ Đan thì tôi sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng trước hết thì trong sản phẩm mới, Đan không rap. Bật mí là tôi có mời cô ấy đóng MV và cát-sê thì không rõ Đan sẽ lấy bao nhiêu nhưng tôi nghĩ chắc sẽ có.