'Quận Kinh đô' Vinhomes Ocean Park 2 mùa lễ hội cuối năm có gì hấp dẫn?

Bùng nổ sự kiện mùa lễ hội

Ngay từ khi chính thức ra mắt, Vinhomes Ocean Park 2 - “quận Kinh đô” của Ocean City đã được ví như “thành phố lễ hội” với các sự kiện vui chơi, giải trí được tổ chức quanh năm, mang tới cho cư dân cuộc sống rực rỡ sắc màu và vô cùng sôi động. Bên cạnh đó, các lễ hội cũng thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không gian sống đẳng cấp tại trung tâm mới nơi bờ Đông Thủ đô.

Vũ trụ giải trí Mega Grand World chuẩn bị khai trương vào tháng 12.

Đón đầu mùa lễ hội cuối năm, ngày 25/11, sự kiện “K-Day in K-Town” - Lễ hội Hàn Quốc, với nhiều hoạt động vui chơi, nghệ thuật, giao lưu văn hóa sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường K-Town - Mega Grand World. Không gian “chuẩn” Hàn của K-Town hứa hẹn thu hút đông đảo cư dân và du khách đến trải nghiệm văn hóa xứ sở Kim Chi, góp phần kết nối cộng đồng Việt - Hàn trong khu vực.

Đặc biệt, tháng 12 sắp tới, “vũ trụ” mua sắm, văn hóa, lễ hội quy mô quốc tế Mega Grand World Hà Nội sẽ khai trương, trở thành điểm đến không thể bỏ qua với sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu hàng đầu, cùng nhiều hoạt động hoạt náo liên tục 24/7.

Ngay tại thời điểm này, chủ đầu tư đang cấp tốc lên kế hoạch và triển khai mùa lễ hội đón Giáng sinh và năm mới với những hoạt động hoành tráng, mở đầu là sự kiện Sneakshow The Grand Voyage vào 8/12. Tiếp theo là các hoạt động trải nghiệm “Sống Như Ý” tri ân khách hàng diễn ra tại phân khu The Venice.

Quảng trường Kinh đô Ánh sáng thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham dự các sự kiện lễ hội cuối tuần.

Cũng tại Mega Grand World, show diễn thời trang độc đáo “The Grand Cruise to the new horizons” với những màn trải nghiệm âm thanh, ánh sáng với kỹ thuật biểu diễn đỉnh cao nhất thế giới sẽ được mở màn vào dịp khai trương.

Kèm theo đó, sự kiện Lễ hội Giáng Sinh Piazza Santa Croce, Đại nhạc hội Mega Grand World Countdown 2024 cũng quy tụ những tên tuổi hot nhất trong làng showbiz Việt, đem đến cho du khách và cư dân những màn biểu diễn mãn nhãn có 1-0-2.

Tiếp đến, dự kiến trong tháng 1/2024, khu phức hợp mua sắm giải trí Center Point tại Vinhomes Ocean Park 2 sẽ đón hơn 200 thương hiệu tên tuổi tới kinh doanh như Trung Nguyên E-Coffee, nhà hàng Yori BBQ Buffet, nhà hàng Vua Chả Cá, phở Lý Quốc Sư, thương hiệu Meat Deli, siêu thị Winmart+, trà sữa Đài Loan Mixue,… tiếp đà mua sắm, giải trí bất tận của “quận Kinh đô”.

Bên cạnh các sự kiện quy mô khủng là các hoạt động hoạt náo định kỳ tại VinWonders, lễ hội ẩm thực, trình diễn xiếc đường phố, diễu hành, các trò chơi, điệu vũ, âm nhạc, trình diễn ánh sáng laser, ánh sáng… đem đến vô số trải nghiệm độc đáo cho du khách đến với Mega Grand World Hà Nội nói riêng và “quận Kinh đô” nói chung.

Đặc biệt, việc di chuyển đến “thành phố lễ hội” trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết với hàng trăm chuyến xe bus điện miễn phí hoặc trợ giá mỗi ngày - tần suất 10 phút/chuyến, hoạt động liên tục 24/7 đổ về Mega Grand World Hà Nội cũng như đến Vinhomes Ocean Park 2.

Sức sống mạnh mẽ của “quận Kinh đô” sau hơn một năm bàn giao

Không chỉ “gây sốt” bởi các hoạt động văn hóa, lễ hội, Vinhomes Ocean Park 2 còn “ghi điểm” với kỳ tích hoàn thiện thần tốc khi bàn giao hơn 9.299 căn biệt thự/nhà phố chỉ sau một năm. Hàng nghìn cư dân đã về sinh sống và hàng trăm gia đình khác đang cấp tốc đăng ký hoàn thiện nội thất, chuẩn bị tân gia vào dịp cuối năm nay, mang lại sức sống nội sinh mạnh mẽ sôi động cho đại đô thị.

Diện mạo của “Quận Kinh Đô” thay da đổi thịt nhờ sự đầu tư khủng của nhà phát triển Vinhomes.

Ngay từ khi khu đô thị mới thành hình, Vinhomes đầu tư xây dựng những công trình tiện ích, cảnh quan mang tính biểu tượng, là điểm nhấn của toàn bộ khu vực phía Đông Hà Nội. Có thể kể đến tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới VinWonders Hà Nội Wave Park, Quảng trường Kinh đô Ánh Sáng với quy mô 3,2ha, trung tâm là tháp tượng thần Ánh Sáng cao 50m.

Chất sống vui chơi, giải trí tại “quận Kinh đô” càng được nâng tầm với hệ sinh thái công viên nội khu liên hoàn cùng bể bơi, vườn dạo bộ, khu BBQ, sân tập thể thao,… đáp ứng mọi nhu cầu sống nghỉ dưỡng của cư dân.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục thu hút cư dân “chuyển khẩu” về khu Đông, chủ đầu tư liên tục tung ra hàng loạt chương trình hấp dẫn mở ra cơ hội sở hữu, khai thác cho thuê, kinh doanh, hay các chương trình hỗ trợ hoàn thiện nhà. Các chương trình tiêu biểu có thể kể đến như “Tổ Ấm An Vui”, “Sức Sống Trung tâm”, hay mới đây nhất là chương trình thuê biệt thự trải nghiệm cuộc sống Ocean City cực hấp dẫn.

Các tiện ích 5 sao thỏa mãn nhu cầu sống nghỉ dưỡng của mọi cư dân.

“Thành phố lễ hội” cũng không quên đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân từ an cư đến lập nghiệp khi mới đây nhất, Vinhomes tiếp tục khởi công tòa tháp văn phòng với 30 tầng nổi và 4 tầng hầm - nơi cửa ngõ của hai khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3, đối diện tổ hợp Vincom Mega Mall Ocean Park 2.

Sự xuất hiện của tòa cao ốc hiện đại này hứa hẹn sẽ thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt trụ sở, văn phòng giao dịch để thụ hưởng môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp, đồng thời trở thành nơi làm việc mới của cư dân đại đô thị.

Theo kế hoạch của Vinhomes trong năm 2024 - 2025, “quận Kinh đô” sẽ đón nhận hàng loạt các tiện ích chuẩn quốc tế khác thuộc hệ sinh thái Vingroup đi vào vận hành gồm trường học liên cấp Vinschool; TTTM Vincom Mega Mall; bệnh viện quốc tế Vinmec Health Resort 5 sao với 18 căn biệt thự cao cấp đầu tiên tại Việt Nam,…

Đây là những lực hút mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng chuyển cư về phía Đông Hà Nội, tiếp tục biến nơi đây thành không gian sống lý tưởng. “Quận Kinh đô” cũng được kỳ vọng trở thành tọa độ vui chơi, giải trí bất tận của toàn miền Bắc, bởi đây là tọa độ thường xuyên diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hội chợ,… với quy mô lớn bậc nhất hiện nay.

