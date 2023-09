Quá khứ bất hảo của trùm giang hồ Quân idol mới bị bắt ở Quảng Trị

(VTC News) -

Trước khi Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân idol) cùng đồng bọn vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị bắt tạm giam về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" thì kẻ này nổi tiếng ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) bởi sự giàu một cách nhanh chóng với hàng loạt tài sản như: xe sang, nhiều nhà đất, khách sạn, các tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, nhà hàng, quán bi da…

Theo thông tin từ Công an thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), khoảng 16 năm về trước, khi mới 16 tuổi (đang học THPT) nhưng Quân có “nghề” trộm cắp. Với lần trộm cắp nghiêm trọng đầu đời đó, dù mới 16 tuổi, Quân bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù.

Công an thời điểm thực hiện việc khám xét một trong số những căn nhà liên quan đến vụ án của Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn.

Chỉ vài tháng sau khi mãn hạn tù, Quân lại gây ra một vụ trộm khác tại địa bàn Hướng Hóa. Tháng 10/2010, Quân tiếp tục bị TAND huyện Hướng Hóa xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đến tháng 2/2011, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Sau khi ra tù, dù còn trẻ nhưng Quân vẫn không chịu tu chí, lo lao động mà lại ăn chơi lêu lổng, sống buông thả và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp.

Năm 2012, Quân tiếp tục đột nhập một nhà dân tại huyện Hướng Hóa và tháng 1/2013, bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 3 tháng 22 ngày tù về tội trộm cắp tài sản.

Lần ra trại này, Quân cũng hứa với người thân sẽ cố gắng làm người tử tế, kiếm công ăn việc làm nhưng rồi vẫn “ngựa quen đường cũ” khi năm 2014, Quân lại một lần gây ra vụ trộm tài sản với giá trị lớn của một nhà dân tại huyện Hướng Hóa.

'Quân idol' tại thời điểm bị công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: N.Q)

Tháng 4/2015, Quân bị TAND huyện Hướng Hóa xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và thi hành án tại Trại giam Nghĩa An thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Đầu năm 2017, Quân chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Theo nhận định của một điều tra viên từng đấu tranh vụ án trộm cắp tài sản do Nguyễn Quốc Quân thực hiện, đây là thanh niên lì lợm, ngoan cố, rất manh động.

Khoảng cuối năm 2019, tài sản của Nguyễn Quốc Quân có nhiều biểu hiện bất minh. Cùng với đó, thời gian, hành vi của đối tượng cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Hơn nửa năm trở lại đây, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân “Nguyễn Quân (Lão phật gia)”, y thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Qua các video cũng có thể thấy sự ngạo mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của Quân và đồng bọn.

Dưới tay Quân có hàng chục đàn em có tiền án tiền sự… Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, các sân bóng nhân tạo, bida và giao cho đàn em quản lý. Quân còn xây khách sạn sang trọng lấy tên Idol.

Trên trang facebook cá nhân của Quân, nhiều người gọi Quân bằng “sếp” hay “Chủ tịch”. Quân và vợ sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số 74A-199.99 và 74A-222.22. Việc không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng, có tài sản kếch sù, ăn chơi xa hoa cũng là sự bất minh về tài sản của y.

"Quân idol" từng nhiều lần đi tù vì trộm cắp tài sản nhưng thời gian gần đây bỗng dưng nổi tiếng bởi giàu lên một cách nhanh chóng, sở hữu nhiều bất động sản, xe sang...

Trước đó, trả lời PV VTC News chiều 8/9, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân (hay được gọi với biệt danh Quân idol, SN 1991, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa); Nguyễn Phi Cường (SN 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) và Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh) để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật do Quân, Cường và Mạnh thực hiện vào ngày 17/8 tại huyện Hướng Hóa.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy cần áp dụng biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh.

Đồng thời, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện và chỗ ở đối với 3 người kể trên và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giữ hình sự 3 người kể trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án Công an tỉnh Quảng Trị thông báo rộng rãi kết quả xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm nói trên và đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh đến cơ quan chức năng theo địa chỉ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (Km 2, Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0694120243).