PVF có thể 'phục thù' SLNA tại VCK U15 Quốc gia – Next Media 2020?

Chỉ cách đây 1 tháng, U17 PVF và U17 SLNA gặp nhau trong một trận cầu căng thẳng tới giây cuối cùng tại giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Next Media 2020. Trong trận đấu đó, với tư cách là đội chủ nhà, đội bóng đang đóng quân tại Hưng Yên đã thể hiện lối chơi áp đảo đối thủ. Thế nhưng trước lối chơi được bộ đôi HLV Lê Kỳ Phương và Phạm Văn Quyến xây dựng quá chặt chẽ, chính U17 PVF mới là những người phải nhận thất bại trên chấm luân lưu. Ở giải đấu đó, SLNA là những người đăng quang ngôi vương và ẵm về những danh hiệu cá nhân lớn nhỏ.

Cuộc tái ngộ của 2 lò đào tạo này tại bán kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 sẽ là cơ hội cho lò PVF đòi lại món nợ. Tại giải đấu cho lứa tuổi U15 này, hai đội dù nằm ở 2 bảng trái ngược so với trước đó nhưng cách họ vào bán kết vẫn theo kịch bản cũ. U15 PVF tiến đến trận đấu với tư cách đội đầu bảng B trong khi U15 SLNA kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Ở lần gặp nhau tại giải U17 Quốc gia – Next Media 2020, U17 PVF nhất bảng A đối đầu với U17 SLNA nhì bảng B.

U15 PVF vào bán kết với ngôi đầu bảng B

2 lò đào tạo với 2 triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược đối đầu nhau. Với U15 PVF, thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông chơi bóng với tinh thần tấn công quyết liệt luôn đem đến cho khán giả những pha hãm thành nguy hiểm. Kết thúc vòng bảng, đội bóng đang đóng tại Hưng Yên đã có 6 bàn thắng. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất trong số các đội tham dự VCK. Trong đội hình của họ đã có tới 4 cầu thủ ghi bàn. Điều này cho thấy phong cách tấn công của U15 PVF không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Bên kia chiến tuyến, U15 SLNA lại phô diễn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Kết thúc vòng bảng, đội bóng xứ Nghệ chỉ để thủng lưới 3 bàn, đây là thành tích phòng ngự tốt nhất trong số các đội dự VCK. Bên cạnh đó, Phan Anh Tài cũng đã có 4 bàn thắng tại mùa giải năm nay, cũng sẽ là mũi tấn công nguy hiểm của đội bóng xứ Nghệ.

Gặp lại nhau sau 1 tháng, chắc chắn lò PVF đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ để vô hiệu hóa những miếng đánh của U15 SLNA. Tuy nhiên, với 5 lần đăng quang trong lịch sử giải đấu, đội bóng xứ Nghệ cũng không phải một đội bóng dễ chơi. Trận đấu giữa U15 PVF và U15 SLNA sẽ diễn ra lúc 15h00 chiều 24/10 trên SVĐ Bình Dương.

Ở trận bán kết còn lại, U15 SHB Đà Nẵng sẽ đối đầu với U15 Becamex Bình Dương. Đây cũng là màn so tài của 2 lò đào tạo mạnh một thời của bóng đá Việt Nam. Trong thành phần BHL của đội bóng đất Thủ đang có sự góp mặt của Huỳnh Kesley Alves, một trong những huyền thoại của Becamex Bình Dương. Chắc chắn những kinh nghiệm của cựu cầu thủ nhập tịch này sẽ giúp trận đấu hấp dẫn với những pha đôi công hấp dẫn. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17h30 chiều 24/10 trên SVĐ Bình Dương.

Huỳnh Kesley Alves đứng trong khu kỹ thuật của U15 Becamex Bình Dương

Các cuộc so tài này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh BTV2, On Sports – VTC 3 và các nền tảng Youtube, Fanpage của Next Sports, VFF Channel.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm: Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports, Công ty Cổ phần Động Lực, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Sơn Mài Định Hòa (Nhà tài trợ đồng hành) và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương - BTV (Đối tác truyền thông).