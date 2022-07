Phú Thọ: Nghi phạm giết vợ bị bắt sau hơn 48 giờ lẩn trốn

(VTC News) -

Sáng 25/7, lãnh đạo UBND xã Tề Lễ (Tam Nông, Phú Thọ), nơi xảy ra vụ trọng án, cho biết thông tin bắt giữ đối tượng Trường đã được thông báo rộng rãi trong vùng để người dân yên tâm. Trạng thái cảnh giác cao độ được gỡ bỏ, sinh hoạt thường nhật của nhân dân ngay lập tức trở lại bình thường. "Hay tin đã bắt được Trường, người dân trong vùng rất mừng, cởi bỏ được tâm lý lo lắng suốt hai ngày qua", một lãnh đạo xã Tề Lễ cho biết.

Đối tượng Lê Xuân Trường đã bị bắt

Đối tượng Lê Xuân Trường (58 tuổi, ở xã Tề Lễ) được xác định là nghi phạm sát hại vợ - bà Phạm Thị Chúc (sinh năm 1964) hôm 22/7. Bà Chúc được phát hiện nằm gục tại nhà trong tình trạng có nhiều vết chém, sau đó được xác định đã tử vong.

Cơ quan công an xác định đây là vụ trọng án, đối tượng Trường từng phạm tội giết người mới ra tù nên coi đây là nghi phạm đặc biệt nguy hiểm, lập tức thông tin rộng rãi tới nhân dân trong vùng để cảnh giác. Người dân được khuyến cáo hạn chế cho trẻ em ra ngoài, kiểm tra khóa cổng, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực tiếp tới điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh nếu phát hiện thấy nghi phạm.

Trong hơn 2 ngày qua, các đơn vị công an trong toàn tỉnh Phú Thọ được yêu cầu phối hợp truy bắt nghi phạm và bảo vệ an toàn cho người dân. Khi bị phát hiện và bắt giữ trong ngôi nhà hoang trên đồi tối 24/7, đối tượng Trường có biểu hiện kiệt sức nên đã nhanh chóng được đưa về cơ quan điều tra để cho ăn uống, chờ bình phục để lấy lời khai.

Tới sáng nay 25/7, đối tượng Trường vẫn còn yếu, cơ quan công an cùng lực lượng y tế đang tích cực theo dõi, hỗ trợ hồi phục sức khỏe để phục vụ công tác điều tra.