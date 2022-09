Cảnh báo hoạt động huy động vốn của công ty bất động sản ở Phú Thọ

(VTC News) -

Trong văn bản số 2382/UBND-VP vừa ban hành, UBND TP.Việt Trì yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, chủ động phòng ngừa vi phạm của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Chỉ đạo của chính quyền thành phố Việt Trì dựa trên đề nghị của cơ quan công an thành phố liên quan đến Công ty Nhật Nam. Theo đó, hoạt động huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" của công ty có văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì bị đánh giá là "có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế".

Chính quyền thành phố yêu cầu các phương tiện thông tin, truyền thông trong địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam.

Cơ quan công an thành phố cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục nắm tình hình hoạt động của công ty này và văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Trang chủ website giới thiệu về Công ty Nhật Nam

Công ty Nhật Nam có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thúy (hộ khẩu thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Thời gian gần đây, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh, thành trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.

Hồi đầu tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo trong đó có nêu Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đó, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che dấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Không chỉ có TP.Việt Trì, hồi đầu tháng 9/2022, UBND tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cũng ban hành văn bản với nội dung tương tự, cảnh báo người dân cảnh giác khi tham gia góp vốn với Công ty Nhật Nam.